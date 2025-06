Mototrial

Sense pluja a la vista, els pilots de Trial s’emocionen per recòrrer el Campionat espanyol a Sant Julià sis anys més tard

El tricolor Edgar Garcia debuta en la categoria júnior amb una pressió afegida en afirmar que competir a casa i representar el país "és simbòlic"

Primer any en la categoria júnior per al pilot de trial andorrà Edgar Garcia, qui en el seu debut al Campionat d’Espanya ha vist aquesta tarda com alguns dels millors corredors de la competició i la disciplina han agafat seient després de provar avui les seves motocicletes en sòl andorrà, tenint lloc aquest cap de setmana la tercera prova a Sant Julià de Lòria.“Tinc un curs per endavant per bàsicament assentar-me en la categoria i veure així què puc millorar. Conec bé el traçat, tant sec com moll perquè entreno sovint a la zona. He d’admetre que competir a casa té un plus de pressió perquè representar a la teva nació és sempre molt simbòlic”, ha esgrimit un Garcia molt emocionat pel cap de setmana.

Per la banda sènior, amb tots els seus màxims representants i líders de la competició com els mundialistes Jaime Busto i Gabriel Marcelli, el primer ostentant el lideratge en la categoria reina (TR1) i defensant títol i el segon vigent subcampió i amb 54 punts al caseller, i juntament amb altres pilots destacats com Aniol Gelabert i Pablo Suárez han fet saber també quines són les seves impressions pel retorn de la competició al territori pirenaic i quins pronòstics tenen de cara a la cursa el diumenge.“Cada temporada em fixo continuar a dalt i en aquest inici d’any he estat molt a prop de Marticelli, qui també està fent les coses molt bé, només li trec un poc marge. Personalment, és un terreny que m’encanta, ja que he arribat a obtenir molt bons resultats aquí i crec que això em donarà sort. Dependrà si hi ha pedres molt grans”, ha exclamat el quatre vegades campió espanyol.

Els sis corredors sèniors de trial que avui han dut a terme un test del traçat per diumenge arribar amb ritme a la prova oficial de les categories TR1, TR2 i TR3. | El Periòdic / P.M.

En aquest sentit, convé recordar que la competició es desenvoluparà als voltants de la cota 1.600 de Naturland, amb les categories inferiors competint el dissabte (TR4, TR5, Cadet, Femení, Juvenil i Veterans) i les superiors, el diumenge (TR1, TR2, TR3, Júnior). Sobre la gran altitud que experimenta el traçat lauredià ha parlat també l’actual segon classificat, i un dels favorits per emportar-se la prova, Marcelli, qui ha asseverat que la diferència en aquesta competició rau en el temps, ja que a les proves mundialistes et donen un sol minut per recórrer les zones i, per tant, s’ha de ser més ràpid; mentre que a la prova estatal és un minut i 20 segons”. “Això et dona més llibertat i no haver d’asfixiar tant a la moto, i vist el terreny si és exigent i complicat penso que podré treure-li molt profit”, ha estipulat el corredor gallec. Recordem que l’últim vencedor d’aquesta etapa va ser Toni Bou en 2019, veurem què ofereix el destí a aquests grans esportistes i a l’equip nacional.

Fotografia de família dels representants andorrans al Campionat d’Espanya de trial que enguany torna al Principat. | El Periòdic / P.M.