Tancament Lliga ACB

Sense Harding ni Llovet en el que pot ser el tercer triomf consecutiu (i darrer) del present curs 2024/25

El barceloní pondera el seu mig any al MoraBanc com "satisfactori" i que l'estructura de partits i entrenaments ha encaixat molt bé a la plantilla

No tots els comiats són negatius, si commovedors lògicament, i més quan es tracta de dir adeu a una temporada que ha tornat a deixar la Bombonera i el país un any més en la primera divisió del bàsquet espanyol. Tanmateix, cal jugar demà un últim partit com a visitant davant el Coviran Granada (18.30 hores), que, contràriament a la situació plàcida dels de Joan Plaza, ja han perdut la categoria. D’igual manera, els tricolor tampoc s’hi juguen res, ja que amb 13 victòries i 20 derrotes, i podent sumar la catorzena demà, la salvació ha quedat més que consumada en un curs que començava malament amb el comiat de Natxo Lezkano.

La notícia, confirmada avui en roda de premsa pel ‘coach’ tricolor, és que ni Jerrick Harding i Natxo Llovet viatgen a Granada, ostentant malgrat això una dotzena posició momentània que pot ser més elevada si el Saragossa no guanya el seu partit i si ho fan els nacionals (podria llavors ser l’onzena al tancament). Sobre què ha treballat l’equip disponible per a aquest últim encontre d’any, Plaza ha sostret que han preparat “i focalitzat molt l’atenció en els punts forts del rival, sent un d’ells el rebot ofensiu, ja que són el sisè millor combinat en aquesta faceta“.

La felicitació de la Bombonera a Joan Plaza per assegurar un any més la permanència del club a l’ACB i amb un triomf de prestigi dissabte davant el Baxi Manresa. | @DanySpeedy

Deixant patent el “màxim respecte” que senten pels andalusos, l’entrenador del MoraBanc ha remarcat que el que si jugarà el seu equip és “amb el mateix ADN que ens ha caracteritzat tot aquest temps, demostrant una actitud autoritària tant en atac com en defensa”, moment en què ha incidit per valorar el que ha sigut el seu mig any entrenant al combinat de bàsquet dels Pirineus i que ha titllat de “satisfactori”. Aprofitant l’autocrítica, Plaza ha volgut treure pit de la nova actitud que han adoptat els seus homes sent capaços “de no dependre de l’actuació de cap company i de jugar i competir molt bé sota qualsevol circumstància: “sense disposar del millor anotador o amb l’absència de pivots”, ha exemplificat.

Tot plegat, ha tret ferro a la seva figura com al gran artífex de la salvació del conjunt tricolor i ha emfasitzat que “els jugadors els hi ha anat molt bé l’estructura de partits i entrenaments que els hi he posat”, al·ludint directament a un canvi de xip que s’ha traslladat en resultats durant tot aquest 2025. Com a darrer apunt, el tècnic nascut a Barcelona ha asseverat, demanat si hi haurà canvis a la plantilla de cara a l’any vinent, que “no respondré a això perquè demà tenim un partit i només m’interessa el que passi allà”, sincerant que no ha tingut encara cap conversa amb relació al tema amb el director esportiu, Francesc Solana.