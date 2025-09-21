Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Roger Turné al podi de la Copa Catalunya i la Copa d'Espanya. FAC
  • Esports
Ciclisme - BTT

Roger Turné tanca la temporada sent subcampió de la Copa Catalana i un tercer lloc en la Copa d’Espanya

El corredor del BH Coloma Academy acaba al podi dels dos campionats celebrats a Girona després d’una actuació sòlida a la Sea Otter Europe

El corredor de BTT Roger Turné ha posat el seu punt final a la temporada oficial, a la Sea Other Europe disputada a Girona. El del BH Coloma Academy ha aconseguit el tercer lloc de la classificació final de la Shimano Supercup Copa d’Espanya i subcampió de la Copa Catalana.

A Girona, Turné s’ha presentat amb ganes de “marxa”. Les bones sensacions tingudes en el darrer mundial i la setmana de treball el feien estar en el punt idoni per la disputa de la darrera prova de la temporada oficial. “Temporada acabada a Girona. Molt content de la cursa que he fet, m’he sentit molt bé i això fa que hagi punxat al podi final dels dos campionats“, ha valorat el ciclista.

En un recorregut sempre molt rodador, el del BU Carlos Coloma Academy ha anat de menys a més, evolucionant quan anava sumant quilòmetres i entrant en un top 10 que l’ha fet certificar el doble podi final als dos campionats: la Shimano Supercup Copa d’Espanya i la Copa Catalana.

