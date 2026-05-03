Roger Turné signa un 37è lloc a la Copa del Món XCO a Corea en una cursa marcada pel fang i les relliscades

El corredor andorrà Roger Turné ha aprofitat el seu període de vacances, on estava amb la seva família a Corea del Sur, per disputar la prova de la Copa del Món d’XCO a Mona Yongpyong. Una prova marcada per les complicades circumstàncies viscudes per tot el pelotó, el dia de la cursa, on les relliscades i les faltes d’adherència han estat les grans protagonistes en un traçat marcat pel fang per culpa de la pluja de la nit abans.
Relliscades, faltes d’adherència, corredors per terra en mig de les baixades és el que s’ha viscut, en el traçat coreà. Malgrat tot, Roger Turné ha tret caràcter i ha pogut acabar en una 37a posició que fa que sigui la millor classificació en una Copa del Món d’XCO d’un corredor andorrà.
“He aprofitat que estava de vacances amb el meu pare a Corea per competir en la Copa del Món. Ha estat una bogeria i una salvatjada, la gran quantitat de relliscades que hem viscut a causa del fang que hi havia. Així tot, ha estat una experiència única”.