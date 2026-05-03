Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Roger Turné després de la cursa. | R.T.
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

Roger Turné signa un 37è lloc a la Copa del Món XCO a Corea en una cursa marcada pel fang i les relliscades

L'andorrà, que es trobava de vacances, defineix com una "bogeria" el viscut durant la cursa, tot i que ho considera una "experiència única"

El corredor andorrà Roger Turné ha aprofitat el seu període de vacances, on estava amb la seva família a Corea del Sur, per disputar la prova de la Copa del Món d’XCO a Mona Yongpyong. Una prova marcada per les complicades circumstàncies viscudes per tot el pelotó, el dia de la cursa, on les relliscades i les faltes d’adherència han estat les grans protagonistes en un traçat marcat pel fang per culpa de la pluja de la nit abans.

Relliscades, faltes d’adherència, corredors per terra en mig de les baixades és el que s’ha viscut, en el traçat coreà. Malgrat tot, Roger Turné ha tret caràcter i ha pogut acabar en una 37a posició que fa que sigui la millor classificació en una Copa del Món d’XCO d’un corredor andorrà.

“He aprofitat que estava de vacances amb el meu pare a Corea per competir en la Copa del Món. Ha estat una bogeria i una salvatjada, la gran quantitat de relliscades que hem viscut a causa del fang que hi havia. Així tot, ha estat una experiència única”.

Comparteix
Notícies relacionades
Grandvalira Resorts es fixa en el model d’habitatge protegit d’Aspen davant la manca d’allotjament de temporers
Macron fixa la signatura de la Comissió a finals d’any i Espot a l’estiu, però el referèndum continua sense calendari
Daniel Armengol i Francesc Pallàs lideren la candidatura de la CEA per representar els autònoms a la CASS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Tabak, satisfet per l’agònica victòria del MoraBanc a Tenerife, però prudent perquè encara “no hem aconseguit res”
  • Esports
Soldevila entra al top40 a la Mathesyns Skyrace amb una actuació marcada per un bon inici i dificultats en el descens
  • Esports
La sisena edició de l’Open d’Andbank reuneix més de 450 nedadors i un miler d’espectadors a la Piscina del Serradells
Entrevistes esportives
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu