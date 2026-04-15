Roger Turné finalitza en 20a posició general i 11a sub23 a l’XCO Superprestigio MTB d’Estella-Lizarra

El passat cap de setmana es va disputar a la localitat d’Estella-Lizarra la cursa XCO Superprestigio MTB, prova internacional de categoria UCI C1 i al mateix temps el Memorial Cirilo Zunzarren, puntuable pel circuit euskaldun de categoria sub23. Roger Turné, amb una gran actuació, va finalitzar 20è de la general i 11è sub23, categoria en què encara ha de competir els pròxims dos anys.
“Estic molt content amb la cursa i amb el rendiment mostrat en un circuit tan exigent”, va declarar l’andorrà a l’arribada. En aquest sentit, va reconèixer que el traçat navarrès va ser “possiblement” el més dur “que he fet mai en XCO”. A la prova, a més, van prendre sortida corredors de renom, com el subcampió del món sub23, Hugo Franco, així com Jofre Cullell i Vlad Dascălu.
La propera cita per a l’andorrà serà a Santa Susanna, en una nova prova de la Super Cup espanyola.