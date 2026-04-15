  • Roger Turné, a Estella-Lizarra. | FAC
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

Roger Turné finalitza en 20a posició general i 11a sub23 a l’XCO Superprestigio MTB d’Estella-Lizarra

A la prova van prendre sortida corredors de renom, com el subcampió del món sub23, Hugo Franco, així com Jofre Cullell i Vlad Dascălu

El passat cap de setmana es va disputar a la localitat d’Estella-Lizarra la cursa XCO Superprestigio MTB, prova internacional de categoria UCI C1 i al mateix temps el Memorial Cirilo Zunzarren, puntuable pel circuit euskaldun de categoria sub23. Roger Turné, amb una gran actuació, va finalitzar 20è de la general i 11è sub23, categoria en què encara ha de competir els pròxims dos anys.

“Estic molt content amb la cursa i amb el rendiment mostrat en un circuit tan exigent”, va declarar l’andorrà a l’arribada. En aquest sentit, va reconèixer que el traçat navarrès va ser “possiblement” el més dur “que he fet mai en XCO”. A la prova, a més, van prendre sortida corredors de renom, com el subcampió del món sub23, Hugo Franco, així com Jofre Cullell i Vlad Dascălu.

La propera cita per a l’andorrà serà a Santa Susanna, en una nova prova de la Super Cup espanyola.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

