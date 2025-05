Ciclisme

Roger Turné assoleix la sisena plaça en la categoria sub23 de la Copa Catalana de BTT

L'andorrà reconeix que va buscar una cursa similar a la dels Jocs dels Petits Estats i que li ha servit com a test

El corredor andorrà de l’equip La Nucia BH Coloma Academy, Roger Turné, va participar el darrer cap de setmana a una nova prova de la Copa Catalana de BTT, concretament a la categoria Elit-Sub23, aconseguint una sisena posició en la categoria sub23.



“Hem buscat una cursa que s’assemblés al que ens trobarem als Jocs dels Petits Estats, tant pel nivell de duresa com per la seva exigència tècnica, i ens ha servit com a test. Volíem veure com responia l’esquena, que m’ha donat problemes des de l’inici de temporada, i per fi m’he trobat bastant bé”, ha valorat el ciclista. “Això em motiva moltíssim de cara als Jocs, que ja són a tocar. Ara comencen les curses importants i cada cop em trobo millor”, ha remarcat.



El guanyador absolut de la cursa va ser David Valero, també corredor de l’equip BH Coloma Team, en la categoria Elit.