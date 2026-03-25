Turné assoleix el cinquè lloc a la tercera prova de la Super Cup d’Espanya XCO disputada a la localitat de Samianigo

La localitat de Samianigo va acollir el passat cap setmana la tercera prova de la Super Cup d’Espanya XCO, on Roger Turné es va fer amb la cinquena posició sub23. Així, l’andorrà ha ascendit fins al setè lloc de la general de la Super Cup Shimano MTB a falta de quatre curses. “He tingut molt bones sensacions i aquest resultat està molt bé”, va citar el ‘rider’ del JRG Coloma Norclamp, destacant que hi ha molt de nivell i que acabar per davant d’alguns corredors francesos, belgues o txecs “sempre fa il·lusió i et dona ganes de continuar treballant i millorant”.