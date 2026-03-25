  • Roger Turné, durant la prova. | FAC
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

Turné assoleix el cinquè lloc a la tercera prova de la Super Cup d’Espanya XCO disputada a la localitat de Samianigo

Amb aquest resultat, el 'rider' ascendeix fins a la setena posició de la general de la Super Cup Shimano MTB a falta de només quatre curses

La localitat de Samianigo va acollir el passat cap setmana la tercera prova de la Super Cup d’Espanya XCO, on Roger Turné es va fer amb la cinquena posició sub23. Així, l’andorrà ha ascendit fins al setè lloc de la general de la Super Cup Shimano MTB a falta de quatre curses. “He tingut molt bones sensacions i aquest resultat està molt bé”, va citar el ‘rider’ del JRG Coloma Norclamp, destacant que hi ha molt de nivell i que acabar per davant d’alguns corredors francesos, belgues o txecs “sempre fa il·lusió i et dona ganes de continuar treballant i millorant”.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

