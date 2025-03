Esquí paraalpí - Copa del Món

Roger Puig, ‘out’ al primer eslàlom de Veysonnaz en no completar la primera mànega

A només quatre portes del final s’ha quedat una mica enrere i ja no ha pogut remuntar-la, amb la qual cosa s’ha sortit del traçat

Roger Puig ha tornat avui a competir a la Copa del Món d’esquí paraalpí, a Veysonnaz (Suïssa), on no ha pogut completar la primera mànega. L’andorrà estava fent una bona baixada, amb bona intensitat i una bona línia, però a només quatre portes del final s’ha quedat una mica enrere i ja no ha pogut remuntar-la, amb la qual cosa s’ha sortit del traçat. Demà tindrà una segona oportunitat, amb la primera mànega a les 09.30 hores i la segona prevista a les 12.30 hores.