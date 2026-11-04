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  • L'esquiador Roger Puig i la directora de Banca País Andbank, Maria Suárez. | ANA / M.F.
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Esquí paraalpí

Roger Puig es marca el podi a la Copa del Món, principalment en velocitat, com el gran objectiu de la temporada

L'andorrà confia a fer el salt definitiu després de quedar-se a les portes en descens i presenta la nova protecció amb "molt bones" sensacions

Roger Puig afronta la nova temporada amb un objectiu clar: aconseguir el seu primer podi a la Copa del Món d’esquí paraalpí, especialment en la disciplina de descens. Després de signar el millor resultat de la seva trajectòria amb una cinquena posició als Jocs Paralímpics de Milà-Cortina, l’esquiador ha assegurat aquest dimecres, durant la presentació del nou curs a Andbank, que es veu preparat per fer un pas més en el circuit internacional: «Aquest any el gran objectiu és aconseguir fer podi a la Copa del Món, sobretot en descens, que és la disciplina en què estic més fort».

Durant l’acte ha recordat que la temporada passada ja va quedar-se a les portes de les tres primeres posicions, amb un quart i un cinquè lloc en les proves de descens disputades a finals de curs. «Ja estem tocant aquest caixó i ara només queda pujar», ha manifestat, convençut que disposa del nivell necessari per competir amb els millors. Per assolir aquesta fita, Puig ha reforçat especialment el treball físic i les sessions de gimnàs, després de comprovar que una millor condició física contribueix a reduir els efectes de les seqüeles de la seva discapacitat. En aquest sentit, ha comentat que els darrers entrenaments sobre neu ja han evidenciat una millora de la resistència, fet que li permet completar les sessions de treball amb més garanties.

El tricolor reforça enguany el treball físic per reduir els efectes de la seva discapacitat i millorar la resistència durant els entrenaments

Una de les principals novetats d’aquest any és la incorporació d’una protecció de carboni, fabricada a mida per a la mà i el braç dret, després que un canvi en la normativa internacional hagi impedit continuar utilitzant el pal d’eslàlom tallat que feia servir fins ara. «Cadascú fa la seva adaptació com vol, és un canvi normatiu i cadascú s’adapta com pot», ha dit al respecte, assegurant que la nova peça ja ha estat provada amb «molt bones» sensacions. En detall, Puig ha subratllat que el dispositiu disposa de dues versions diferenciades, una per a l’eslàlom i una altra per a la resta de disciplines, gegant i velocitat.

Pel que fa al calendari, el tricolor centrarà novament la temporada en el circuit de la Copa del Món, tot i que també participarà en algunes proves de Copa d’Europa i competicions de menor categoria per mantenir el ritme competitiu entre les cites principals. Abans de donar el tret de sortida, però, haurà de superar a finals d’aquest novembre el procés de reclassificació funcional, el qual es duu a terme cada dos anys per valorar l’evolució de la discapacitat i confirmar la categoria en què competeix. Aquest procediment inclourà tant una valoració mèdica com una prova sobre la neu a Àustria, abans de donar pas a les primeres competicions previstes per a principis de desembre.

Finalment, la directora de Banca País Andbank, Maria Suárez, ha reafirmat el compromís de l’entitat amb l’esportista i ha destacat la importància d’acompanyar el talent del país en competicions internacionals. Així, ha recordat especialment el cinquè lloc aconseguit als Jocs Paralímpics de Milà-Cortina, un resultat que va significar el primer diploma paralímpic d’hivern per a Andorra.

Roger Puig intensifica la preparació de la nova temporada amb entrenaments als Països Baixos i Alemanya

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