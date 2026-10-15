Roger Puig intensifica la preparació de la nova temporada amb entrenaments als Països Baixos i Alemanya

Roger Puig es troba aquesta setmana a les instal·lacions cobertes de Landgraaf, als Països Baixos, on continua la preparació de la nova temporada juntament amb el seu staff. Les sessions tenen com a objectiu recuperar sensacions sobre els esquís, perfeccionar aspectes tècnics i acabar d’ajustar el material de competició abans de les primeres curses, previstes per a principis de desembre.
Una de les principals novetats és la incorporació d’una protecció de carboni fabricada a mida, la qual aquesta temporada serà obligatòria en substitució del pal d’eslàlom tallat que l’esquiador de paraalpí utilitzava fins ara. Així, la peça s’ha adaptat a la seva mà i al braç, respectant les dimensions establertes per la normativa. Val a dir que el tricolor disposa de dues versions diferenciades, una per a l’eslàlom i una altra per a la resta de disciplines.
L’andorrà ultima els ajustaments tècnics abans de les primeres competicions del calendari internacional, previstes per a principis de desembre
En aquest sentit, la Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha reconegut aquesta solució amb la menció ‘best practice’, en valoració del procés de desenvolupament i adaptació del material. A més, l’organisme internacional presentarà la protecció a altres països com a exemple per als esportistes de la mateixa categoria, fet que posa en relleu la feina de l’equip de Puig.
En tot cas, la preparació del tricolor continuarà la setmana vinent a Wittenburg, Alemanya, on completarà noves sessions en instal·lacions cobertes per consolidar els ajustaments tècnics. Aquestes pistes ofereixen unes condicions de neu constants que faciliten les proves de material, sense les variacions meteorològiques de l’alta muntanya. Amb aquest treball, Puig buscarà arribar en les millors condicions a l’inici del calendari internacional i donar continuïtat als bons resultats de la temporada passada.