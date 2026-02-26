Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Cabanes, Bonell, Suárez i Puig, aquesta tarda.
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Cita olímpica

Roger Puig afronta els seus tercers Jocs Paralímpics en el millor estat de forma i centrant-se principalment en gaudir

El tricolor provarà sort en les cinc disciplines, però més centrat en les de velocitat, ja que "són les que enguany han donat millors resultats"

Després d’una temporada històrica, Roger Puig ja té al punt de mira els Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo. Serà la tercera vegada que prendrà part en una cita olímpica, i tal com ha destacat, ho farà en el seu millor estat de forma. “Participar en uns Jocs és una pressió afegida perquè és una competició molt important que atrau moltes mirades i on es poden aconseguir grans resultats”, ha assenyalat, indicant que després de ser vuitè a la Copa del Món “tinc la sensació que arribo amb la feina feta”.

El tricolor provarà sort en les cinc disciplines, però més centrat en les de velocitat, ja que “són les que enguany han donat millors resultats”. En tot cas, no ha volgut exposar els seus objectius i ha apuntat que se centra, sobretot, en “esquiar bé i gaudir”. “Enfoco les carreres de la manera més tranquil·la possible, són unes més de totes les que he fet al llarg de la meva vida”, ha asserit, mencionant que anímicament està també en el millor moment perquè just després de la prova italiana es casarà.

L’escenari serà a Cortina d’Ampezzo, una pista que Puig coneix bé. “Comença molt ràpida i després es torna molt tècnica, molt estreta i amb molta corba, i molts salts entre aquestes, cosa que li dona un punt afegit de dificultat”, ha exposat.

Roger Puig aconsegueix, amb una vuitena posició, el millor resultat d’un esquiador andorrà en Copa del Món

Llegir

Durant la prèvia olímpica, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha enaltit la feina i el sacrifici darrere la carrera de Puig, la qual sempre ha comptat amb el suport de la seva família. “Tenim plena confiança, estem molt orgullosos i ara toca gaudir”, ha dit. Al seu torn, la directora de banca país d’Andbank, Maria Suárez, ha comentat que l’esquiador “és un referent que ha demostrat que la disciplina i la passió et poden portar molt lluny”.

Al setembre, un nou comitè

Durant l’acte també ha estat present el secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, qui acompanyarà a Puig durant la competició. En afegit, ha explicat que s’està en un període de transició perquè, en principi, al setembre es presentarà el Comitè Paralímpic, una funció que ara duu a terme la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA). La voluntat, “fomentar que la base de l’esport adaptat es treballi dins els clubs i federacions, i anar fent el mateix que es fa amb la piràmide d’alt rendiment”.

