Remuntada i exhibició de l’FC Andorra, que passa per sobre d’un desbordat Las Palmas després del descans (5-1)

L’FC Andorra ha reaccionat amb contundència després de l’ensopegada a Encamp i ha tornat al camí de la victòria amb un triomf solvent davant la UD Las Palmas, un rival directe de la zona alta. Els tricolor, que sumen ja 58 punts, van mostrar dues cares ben diferenciades, amb una segona part de domini absolut que va acabar decantant el partit.
El duel va arrencar amb igualtat, tot i que els visitants van generar més perill en els primers compassos. La primera ocasió clara, però, va ser per als andorrans, amb una volea espectacular d’Alende que va obligar Horkas a intervenir amb una mà providencial (10’). Poc després, en una transició ràpida, el conjunt canari va trobar espais i el col·legiat va assenyalar penal per una acció rigorosa d’Owono. Jesé no va fallar des dels onze metres i va avançar els seus.
L’FC Andorra s’imposa amb autoritat a Las Palmas i suma 58 punts (5-1)
Amb el 0-1, Las Palmas va tenir a tocar el segon en una acció a pilota aturada, però el xut de Kirian es va estavellar a la base del pal. La resposta tricolor no es va fer esperar i Le Normand, després d’una combinació amb Josep Cerdà, va restablir la igualada abans del descans (1-1).
A la represa, però, el partit va canviar radicalment. L’Andorra va elevar el ritme i va passar per sobre del rival. Manu Nieto, en dues ocasions, i Efe Akman van avisar en els primers minuts, fins que el 2-1, en una acció desafortunada de l’extricolor Mika Mármol, va obrir el camí de la remuntada.
A partir d’aquí, els tricolor van desplegar el seu millor joc. Efe Akman va ampliar l’avantatge amb una definició de gran qualitat, i tot seguit Manu Nieto va fer el quart aprofitant un rebot dins l’àrea després d’un xut de Cerdà. Amb el partit ja decidit, Marc Cardona va posar el punt final amb una acció individual que va significar el 5-1 definitiu.