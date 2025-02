“Quart a quart”, la filosofia de Plaza per combatre cada encontre i garantir la categoria

Després d’uns dies de descans, torna aquest diumenge a l’acció un MoraBanc Andorra que s’enfronta al Toni Martí a un ben posicionat (10è) i dur rival com és Saski Baskonia. Qui ha corroborat la bona feina feta en els entrenaments aquests dies i previs a la represa de la competició ha estat el mateix Joan Plaza aquest matí, tot i haver tingut a diversos jugadors competint als seus respectius compromisos internacionals i d’altres encara fora de la pista com el cas de Rafa Luz o amb uns dies de recaiguda per a Ben Lammers. “Els entrenaments han estat força bons, tot i de no disposar de tota la plantilla. Hem introduït algunes variants de joc noves, però només les justes. Lammers podrà estar demà amb nosaltres, a l’igual la resta”, ha subscrit el tècnic dels tricolor.

De forma que a excepció d’un jugador, Plaza disposa de tota l’artilleria al complet per buscar diumenge executar una gran actuació davant de l’afició i treure així una més que necessitada victòria que ajudi el combinat a sufragar posicions més tranquil·les de cara al tram final de temporada. “Vam acabar l’aturada en bona forma, però quan es torna d’una inactivitat sempre resulta una incògnita el que es veurà. La realitat és que tenint un partit a casa i contra un rival ‘top’, de forma que els jugadors són plenament conscients que al nostre feu s’ha d’intentar afegir un ‘plus’ i la filosofia és anar “quart a quart” per vèncer a un rival que domina molt bé els inicis de cada meitat”, ha valorat en la prèvia.

Davant la casuística que els visitants han de jugar avui un xoc d’Eurolliga i davant el Partizan serbi, sumat al viatge que hauran d’efectuar per ingressar al Principat, el mànager dels andorrans creu que “a un equip acostumat a jugar tres vegades per setmana i amb pràcticament 17 jugadors en plantilla, no els hi hauria d’afectar en res al seu rendiment i més venint de dues setmanes de descans”, ha raonat, concretant que anirà bé “fer-los una mica d’scouting per estudiar les noves variants que puguin implementar”. No obstant això, per a Plaza el més important és “fer valdre els teus propis criteris” i no dependre de res més que en ser sòlids amb l’esquema interioritzat.

Deixant de banda el ser molt estricte a l’ideal, que és la senya del tècnic català, ha catalogat a Baskonia com un conjunt que “no té debilitats a la vista” i amb grans individualitats que “poden trencar fàcilment qualsevol esquema en l’u contra u”. En aquest sentit, ha alabat la capacitat ofensiva de la plantilla basca corroborant que a diferència de qualsevol altre equip de la categoria, “tenen a sis jugadors que puntuen de mitjana 10 punts o més per cada encontre”. L’estabilitat, tant en atac com en defensa, així com no perdre la concentració i el ritme del partit, marcaran la diferència per a Plaza en el que es preveu com una disputada batalla.