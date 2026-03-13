  • El fa unes setmanes president de l’FC Barcelona i ara precandidat a les eleccions, Joan Laporta, en la seva darrera visita a Andorra. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Futbol

Prop de 700 socis del Barça residents al Principat podran votar aquest diumenge al Centre de Congressos

Andorra serà una de les cinc seus habilitades pel club blaugrana en la jornada electoral, amb la participació de socis també d'altres territoris

Al voltant de 700 socis de l’FC Barcelona que viuen a Andorra estan convocats aquest diumenge 15 de març a participar en la jornada electoral que el club celebrarà arreu del territori. Tot i que al Principat hi ha més de 800 socis, no tots podran votar perquè una part correspon a menors d’edat. Així, i amb l’objectiu de facilitar la participació, l’entitat blaugrana instal·larà una mesa de votació al Centre de Congressos.

En total, cal recordar, s’han previst cinc punts de votació: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Andorra. El sistema establert permetrà als socis exercir el vot en qualsevol d’aquestes ubicacions, independentment d’on resideixin habitualment.

La mesa d’Andorra permetrà votar tant socis residents com barcelonistes que es trobin al país durant el cap de setmana

Això farà possible que socis que no viuen al Principat també puguin dipositar el vot a Andorra si es troben al país durant el cap de setmana. La mesa andorrana també pot rebre la participació de barcelonistes procedents de zones properes, com l’Alt Urgell o la Cerdanya, així com de visitants que passin uns dies al territori.

Pel que fa al conjunt de la logística electoral, s’han previst 120 meses de votació. La major part es concentraran a les instal·lacions de l’Spotify Camp Nou, mentre que la resta es distribuiran entre les altres ciutats habilitades. La jornada de votació començarà a les 09.00 hores i es prolongarà fins a les 21.00 hores, moment en què es tancaran les urnes.

Joan Laporta veu "molt respectable" que les altres precandidatures es plantegin unir-se per fer-li front

