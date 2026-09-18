Adrià Regada es marca el top35 al Mundial de ciclisme en ruta de Montreal i Èric Sinfreu afronta el seu debut

Adrià Regada es marca l’objectiu d’entrar entre els 35 millors al Mundial de ciclisme en ruta de Montreal, la principal cita internacional de la temporada, mentre que Èric Sinfreu afrontarà el seu debut en un Campionat del Món en categoria júnior. Així ho han explicat durant la presentació de l’equip andorrà, a Andbank, que participarà en la cita.
Regada disputarà el seu tercer Mundial en categoria sub23 amb més experiència i una millor capacitat, segons ha comentat, per gestionar estratègicament la cursa. El tricolor considera que el recorregut s’adapta a les seves característiques i s’ha fixat com a repte acabar dins del top35 i sumar punts. Val a dir que la prova tindrà lloc el 25 de setembre sobre 174,2 quilòmetres i acumularà 3.497 metres de desnivell positiu, amb diverses pujades i trams en què la col·locació dins del pilot serà determinant.
La cita sub23 tindrà lloc el 25 de setembre sobre 174,2 quilòmetres i acumularà 3.497 metres de desnivell positiu
La cita canadenca suposarà també una nova oportunitat per continuar avançant cap al professionalisme, després que enguany el jove no hagi pogut fer el salt. En relació amb això, Regada ha assenyalat que el mercat de fitxatges ha estat especialment complicat arran de la desaparició de dos equips i la temporada vinent continuarà amb Caja Rural en categoria sub23, mantenint com a objectiu arribar a l’estructura professional.
Per la seva banda, Sinfreu afrontarà el primer Mundial de la seva trajectòria després d’una temporada en què ha anat progressant fins a aconseguir alguna victòria. El júnior ha reconegut que encara és difícil establir una posició concreta com a objectiu abans de comprovar el nivell dels rivals, però ha situat com a primera fita acabar la cursa i, a partir de les sensacions, intentar arribar tan endavant com sigui possible. La seva prova es disputarà el 24 de setembre sobre 134 quilòmetres i 2.690 metres de desnivell positiu, informa l’ANA.