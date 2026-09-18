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  • Carles Manso, en un entrenament al Nou Estadi de la FAF. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Carles Manso assumeix el mal moment de l’FC Andorra: «Portem tres punts de 15, és la realitat i ho hem d’acceptar»

El tècnic prepara canvis per trobar més estabilitat davant l'Sporting de Gijón, però descarta renunciar a la identitat ofensiva de l'equip tricolor

Carles Manso no amaga la situació que travessa l’FC Andorra després d’encadenar quatre derrotes consecutives abans de rebre demà l’Sporting de Gijón. «Portem tres punts de 15, aquesta és la realitat i ho hem d’assumir», ha reconegut el tècnic, qui considera necessari «moure l’arbre una mica» i buscar noves fórmules per trobar l’estabilitat que l’equip encara no ha assolit. Tot i els resultats, ha assegurat que el vestidor es manté «molt serè» i confiat en la feina que està fent, i considera que una victòria permetria afrontar la situació amb molta més tranquil·litat.

Una de les principals correccions passa per l’aspecte defensiu. En aquest sentit, Manso ha admès que la vocació ofensiva no pot provocar que l’equip descuidi «les vigilàncies, els duels» o la responsabilitat col·lectiva quan perd la pilota. «És igual d’important, sobretot en aquesta Segona Divisió, no encaixar com fer gols», ha incidit. Malgrat els ajustos que prepara, l’entrenador català no vol modificar l’essència del conjunt. «Tenim la idea molt clara, sabem quin és el camí», ha apuntat, defensant que la manera ofensiva de jugar continua sent un dels principals trets identificatius del conjunt pirenaic.

Podrà recuperar Enes Sali, a qui ha definit com «un d’aquells jugadors diferencials» capaç d’aportar verticalitat i desequilibri en l’un contra un

El rival serà un Sporting de Gijón que arriba a Encamp amb set punts, quatre més que els tricolor, després de sumar dues victòries, un empat i dues derrotes en les cinc primeres jornades. Així, Manso espera un conjunt «molt compacte a nivell defensiu» i amb «moltíssima pólvora» en atac, motiu pel qual ha insistit en la necessitat de limitar els espais i ser agressius defensivament. Alhora, considera que les dues darreres derrotes dels asturians poden haver generat alguns dubtes que l’FC Andorra haurà d’intentar aprofitar.

Manso també podrà recuperar Enes Sali, a qui ha definit com «un d’aquells jugadors diferencials» capaç d’aportar verticalitat i desequilibri en l’un contra un. El tècnic considera que ja està preparat per disputar alguns minuts i que pot ser especialment útil davant rivals que defensin més replegats. Tot plegat en un duel que l’FC Andorra afronta amb la necessitat de trencar la ratxa negativa, però sense voler precipitar-se amb canvis radicals: «Hem d’anar amb cura i tenir aquesta estabilitat també amb els jugadors per no tornar-nos bojos».

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