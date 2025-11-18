‘Principat Blaugrana’ reivindica la forta petjada del Barça a Andorra a través d’un centenar de documents inèdits

El periodista Àlex Terés ha presentat aquest dimarts el llibre ‘Principat Blaugrana’, publicat per Llamps i Trons, una obra que repassa els vincles entre el FC Barcelona i Andorra a través d’una recerca que combina documents, testimonis i material gràfic. Segons l’autor, el projecte sorgeix arran de la descoberta d’unes fotografies dels anys cinquanta que mostraven jugadors com Bosch, Kocsis i Czibor entrenant en altitud al país. “Recordo quan a casa miràvem els partits o els escoltàvem per la ràdio amb el meu padrí, que ens va inocular aquest sentiment”, ha explicat Terés.
Terés ha detallat que el llibre inclou “al voltant d’un centenar llarg de documents gràfics, molts d’ells inèdits”, amb imatges de figures com Kubala, Maradona, Cruyff o Guardiola, així com fotografies de persones d’Andorra que han mantingut una relació directa amb l’entitat blaugrana. El periodista ha subratllat que la recerca posa de manifest que “des de principis del segle XX els ciutadans d’aquest país buscaven un referent esportiu en el qual emmirallar-se” i que aquest paper l’ha exercit el Barça durant generacions.
L’obra incorpora també testimonis de “una trentena d’esportistes del país que han passat per la Masia” en diverses disciplines, fet que, segons Terés, evidencia la continuïtat dels lligams entre Andorra i el club. Entre les anècdotes recollides, destaca la que apunta que quan el Barça va instal·lar llum artificial a l’estadi de Les Corts, “part dels focus van entrar al país a través d’Andorra”, arran de la manca de material a l’Espanya de postguerra.