Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El periodista Àlex Terés, autor del llibre 'Principat Blaugrana'. | ANA / I.M.
Agències
  • Esports
Publicat per Llamps i Trons,

‘Principat Blaugrana’ reivindica la forta petjada del Barça a Andorra a través d’un centenar de documents inèdits

Àlex Terés presenta una obra basada en més d’un centenar de testimonis que expliquen els vincles històrics, esportius i socials entre el club i el país

El periodista Àlex Terés ha presentat aquest dimarts el llibre ‘Principat Blaugrana’, publicat per Llamps i Trons, una obra que repassa els vincles entre el FC Barcelona i Andorra a través d’una recerca que combina documents, testimonis i material gràfic. Segons l’autor, el projecte sorgeix arran de la descoberta d’unes fotografies dels anys cinquanta que mostraven jugadors com Bosch, Kocsis i Czibor entrenant en altitud al país. “Recordo quan a casa miràvem els partits o els escoltàvem per la ràdio amb el meu padrí, que ens va inocular aquest sentiment”, ha explicat Terés.

Terés ha detallat que el llibre inclou “al voltant d’un centenar llarg de documents gràfics, molts d’ells inèdits”, amb imatges de figures com Kubala, Maradona, Cruyff o Guardiola, així com fotografies de persones d’Andorra que han mantingut una relació directa amb l’entitat blaugrana. El periodista ha subratllat que la recerca posa de manifest que “des de principis del segle XX els ciutadans d’aquest país buscaven un referent esportiu en el qual emmirallar-se” i que aquest paper l’ha exercit el Barça durant generacions.

L’obra incorpora també testimonis de “una trentena d’esportistes del país que han passat per la Masia” en diverses disciplines, fet que, segons Terés, evidencia la continuïtat dels lligams entre Andorra i el club. Entre les anècdotes recollides, destaca la que apunta que quan el Barça va instal·lar llum artificial a l’estadi de Les Corts, “part dels focus van entrar al país a través d’Andorra”, arran de la manca de material a l’Espanya de postguerra.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Un retorn que demana respostes més contundents
Acció i Liberals segellen el retorn de la coalició i deixen oberta la porta a nous pactes de cara a les eleccions del 2027
Gabriel Dallerès evita avançar canvis i es manté a l’expectativa per la possible inconstitucionalitat del laude

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La selecció sub21 dona la ‘campanada’, signa la revenja contra Irlanda i suma la segona victòria del Preeuropeu (4-0)
  • Esports
Tarda única per a l’FC Andorra Genuine, preparant el debut amb un entrenament conjunt amb membres del primer equip
  • Esports
Martín Merquelanz, lluny dels terrenys de joc entre quatre i sis setmanes per una lesió al bíceps femoral esquerre
Publicitat
Entrevistes esportives
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu