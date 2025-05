Poussier assegura que el ciclisme pot assolir la medalla en totes les disciplines d’aquests Jocs dels Petits Estats

Cita continental

“No vull posar pressió a ningú, però tenim possibilitat de medalla en totes les modalitats”. Aquestes han estat les paraules de la presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Carolina Poussier, amb la mirada posada als Jocs dels Petits Estats, i assenyalant que tant en BTT com en ruta “tenim un equip potent” i que és la ‘crono’ la disciplina que queda una mica més “penjada” perquè és individual i “n’hem fet poques”.

Cal recordar que la selecció tricolor inclou 15 representants (vuit homes i set dones) en les tres modalitats: ruta, BTT i contrarellotge. Xavier Jové serà present en les tres disciplines, mentre que Òscar Cabanas, Adrià Regada, Gerard Mora i Enzo Fuentes competiran en contrarellotge i ruta; Martí Riera ho farà en ruta, i Oriol Pi i Roger Turné en BTT. En dones, Anna Albalat i Raquel Balboa competiran en contrarellotge i ruta; Mariona Morral en contrarellotge; Naima Perissé, Lorelei Torres i Jèssica Cruz en BTT, i Laia Sebastià en ruta.

Durant la presentació de la roba que lluiran els corredors durant la cita, Poussier ha felicitat la seva actitud: “Estan sacrificant moltes hores i entrenant moltíssim, tot per representar el país de la millor manera possible”. Un dels noms propis del combinat és el d’Albalat, qui aquest curs suma bons resultats amb Andona. “Si has fet els deures saps que l’examen t’anirà bé”, ha comentat, indicant que a títol personal no busca tant el metall com sí tenir sempre un rendiment al màxim. En aquest sentit, ha reconegut que a la ‘crono’ depèn d’ella mateixa per fer un bon paper, encara més en “un circuit que m’agrada”, mentre que en ruta ja “entren molts factors”. Un altre dels destacats és Turné, qui sí que s’ha mostrat confiat a lluitar per una medalla.

També ha fet acte de presència en la roda de premsa el president del COA, Xavier Espot Miró, qui ha donat un missatge d’ànims als esportistes: “Estem orgullosos de vosaltres”.

Nou organigrama

Per un retall de pressupost, la FAC ha replantejat tota l’estratègia. “Hem avaluat les nostres necessitats”, ha dit Poussier, apuntant que han hagut de prescindir de qui fins ara era el director general de l’ens, Eduard Barceló, per continuar-se enfocant en aspectes importants com la base, de la qual s’encarrega Martí Cerdà. Així mateix, la presidenta ha esmentat que, de forma altruista, s’ha incorporat l’exciclista professional Víctor de la Parte.