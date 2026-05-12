  • Pol Carreras, nou entrenador de Carla Mijares. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Pol Carreras, fins ara responsable de l’EEBE sub16 de la FAE, serà l’entrenador de Carla Mijares en Copa del Món

L'esquiadora compartirà skiman amb la letona Dženifera Ģērmane, qui disputa també la Copa del Món i suma fins ara set top10 en eslàlom

Pol Carreras serà l’entrenador de Carla Mijares. L’andorrana, que la pròxima temporada disputarà el circuit de la Copa del Món d’eslàlom i que fins ara tenia de tècnic a Josh Alayrach, qui s’ha incorporat a l’equip de Joan Verdú, comptarà ara amb Carreras, fins ara responsable del grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) sub16 de la FAE.

Ja durant la temporada passada Carreras va acompanyar a Mijares i Alayrach en algunes cites de la Copa del Món. Així mateix, Mijares compartirà skiman amb la letona Dženifera Ģērmane, qui disputa també la Copa del Món i suma fins ara set top10 en eslàlom.

“És un projecte molt potent que em genera un repte personal i professional, perquè és un circuit nou, un circuit molt potent i la Carla, evidentment, és una esportista molt seriosa i professional, jove també, amb molt potencial, i això a mi em motiva molt”, ha destacat Carreras. “La feina feta aquests anys amb el Josh ha sigut molt bona i l’any passat ja van fer un pas endavant molt important quan a Semmering van fer-se amb la 18a posició. Ara hem de consolidar aquesta situació i donar continuat a la feina que han estat fent durant aquests anys”, ha afegit.

