Bàsquet - ACB

Plaza, orgullós de la identitat del MoraBanc: “És el perfil de jugadors que hem de tenir per salvar-nos”

El tècnic treu ferro de la polèmica arbitral del darrer instant, tot recordant que els tricolor encara s'estan jugant "la vida" i fent una crida a l'afició

Més enllà de resultats, el tècnic del MoraBanc Andorra va voler fer èmfasi en l’aspecte col·lectiu mostrat contra el Reial Madrid. En l’equip. “Una de les premisses que teníem, contra un conjunt que jugarà play-off d’Eurolliga i que encadena 16 partits sense perdre [a l’ACB], era sortir millor passés el que passés. I aquesta és la sensació que tinc ara mateix”. Aquestes van ser les primeres valoracions d’un Joan Plaza orgullós de l’actitud i la identitat dels seus, assenyalant que el mostrat “és el perfil de jugadors que hem de tenir per acabar salvant-nos”.

Demanat per la polèmica arbitral que en els darrers segons del matx va privar els seus d’anar a la pròrroga, el barceloní en va voler treure ferro. “Si he de ser sincer, no veig res […] En algunes imatges sembla que trepitgi, en altres no… no entraré en això”, va comentar, indicant que l’arbitratge “és molt difícil”. Posteriorment va recordar que els tricolor encara s’estan jugant “la vida”, i es va voler centrar en aspectes que sí que depenen d’ells per millorar encara més, com encistellar més tirs lliures i no fer “regals”.

Els pirenaics es mantenen així en la 15a posició, amb quatre victòries de diferència respecte del descens, i Plaza es va mostrar esperançat per al pròxim duel dels seus, aquest diumenge (17.00 hores) contra el Lleida, amb les mateixes victòries, però amb un partit menys. “És molt important no repetir errors. Els partits que hem guanyat, en gran part, contra el València, el Baskonia, el Múrcia o el Gran Canària, ha estat perquè l’equip ha competit, i això ha de quedar-se integrat en el nostre ADN, en el del pavelló, en el del públic”, va dir l’entrenador, fent una crida a l’afició per als encontres que els queden a casa. “Que donin aquest plus. La gent del rugbi, del futbol, els que esquien o els que van a la muntanya a buscar flors, tots hem d’estar allà el diumenge […] Necessitem que tota la societat civil d’Andorra sigui capaç d’acostar-se el diumenge, ajudar-nos i gairebé certificar la nostra salvació”, va finalitzar.

El MoraBanc demana a la lliga la imatge del triple

Tal com ha avançat un altre mitjà del país i ha pogut confirmar EL PERIÒDIC, el MoraBanc Andorra ha demanat a la lliga la imatge del triple de Kyle Kuric per justificar el canvi de decisió. Cal recordar que va ser la darrera cistella del matx, la qual en un primer moment es va donar per bona, però que després de la revisió es va modificar a tir de dos punts per, segons els àrbitres, estar el nord-americà trepitjant la línia. Des de l’entitat tricolor confien a rebre resposta, la qual cosa fins ara no ha passat, i tampoc saben si passarà durant el dia d’avui.