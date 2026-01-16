Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Plaza durant el partit contra el Reial Madrid. | MoraBancAndorra
Arnau Ojeda Garcia
Bàsquet - ACB

Plaza fuig del victimisme malgrat les baixes abans de rebre al Río Breogán: “Som els que som i hem d’anar a totes”

El MoraBanc buscarà demà acabar amb la mala ratxa de cinc derrotes consecutives i Plaza fa una crida a l'afició: "Hem de venir i empènyer l’equip”

El MoraBanc Andorra afronta aquest dissabte a partit de les 19.00 hores un nou repte a la Bombonera davant el Río Breogán, en el partit corresponent a la setzena jornada de la Lliga Endesa. Un duel que arriba en un moment delicat per al conjunt tricolor necessitat de resultats després de sumar cinc derrotes consecutives.

Serà el tercer partit al Pavelló Toni Martí en només setze dies, un factor que el cos tècnic vol convertir en aliat. Tot i això, el context no és senzill. L’equip arrossega un seguit de baixes importants: a les ja conegudes de Rafa Luz i Yves Pons s’hi ha afegit la lesió de Xavier Castañeda, mentre que Aaron Canal és dubte després d’arrossegar molèsties. Amb aquest escenari, Joan Plaza ha volgut fugir del victimisme. “Les lesions són imponderables del nostre negoci. No ens queixarem de coses que també passen als altres equips”, ha remarcat.

“Les lesions són imponderables del nostre negoci. No ens queixarem de coses que també passen als altres equips” – Joan Plaza

El tècnic ha estat clar a l’hora de definir l’actitud amb què l’equip ha d’afrontar el partit. “Som els que som, i hem d’anar a totes. Si han de jugar els júniors, jugaran. El que no farem és sortir espantats”, ha assegurat, posant en valor la implicació del grup i la capacitat d’adaptació que han mostrat els jugadors durant la setmana, amb canvis de rol i ajustos constants als entrenaments.

En aquest context, Plaza ha fet una crida directa a l’afició. “El partit del Real Madrid està molt bé omplir-lo, però aquests són els partits que necessitem guanyar. Hem de venir, contagiar i empènyer l’equip”, ha insistit, confiant que la Bombonera torni a ser un factor clau en un moment de màxima exigència.

“El partit del Real Madrid està molt bé omplir-lo, però aquests són els partits que necessitem guanyar. Hem de venir, contagiar i empènyer l’equip” – Joan Plaza

Pel que fa al rival, el Breogán arriba al Principat amb un balanç de 6 victòries i 9 derrotes i una identitat molt definida sota la direcció de Luis Casimiro. Un equip agressiu, intens i especialment perillós al rebot ofensiu. “Fa sis partits seguits que ens guanyen i fa tres anys que no els superem. Ells saben que juguen contra un equip amb l’aigua al coll, i això s’ha de notar”, ha advertit Plaza, conscient de la dificultat del duel.

Així, el tècnic ha posat l’accent en la necessitat de minimitzar errors i ser més sòlids. “No podem tenir forats negres. Hem de jugar més físic, impedir que ens rebotegin i fer que cada atac acabi amb un tir”, ha explicat, tot destacant que els petits detalls han penalitzat l’equip en partits recents que s’han escapat per marges mínims.

Comparteix
Notícies relacionades
Les inscripcions de demandants de feina baixen a 979 el 2025, la dada més baixa dels dels darrers 11 anys
La CNH avança en la integració de propostes dels membres, tot i que manté el full de ruta a mitjà i llarg termini
El salari mitjà arriba als 2.676,55 euros a l’octubre del 2025 i registra un augment interanual del 5,5%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Cande Moreno es 26a al segon entrenament de descens de la Copa del Món de Tarvisio a 2.19 del millor registre
  • Esports
La fondista tricolor, Gina del Rio torna a la Copa del Món amb la doble cita aquest cap de setmana a Oberhof
  • Esports
L’FC Andorra busca estrenar la segona volta de la lliga retrobant-se amb la victòria davant l’últim classificat
Publicitat
Entrevistes esportives
Albert Llovera
Pilot andorrà
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu