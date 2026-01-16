Plaza fuig del victimisme malgrat les baixes abans de rebre al Río Breogán: “Som els que som i hem d’anar a totes”

El MoraBanc Andorra afronta aquest dissabte a partit de les 19.00 hores un nou repte a la Bombonera davant el Río Breogán, en el partit corresponent a la setzena jornada de la Lliga Endesa. Un duel que arriba en un moment delicat per al conjunt tricolor necessitat de resultats després de sumar cinc derrotes consecutives.
Serà el tercer partit al Pavelló Toni Martí en només setze dies, un factor que el cos tècnic vol convertir en aliat. Tot i això, el context no és senzill. L’equip arrossega un seguit de baixes importants: a les ja conegudes de Rafa Luz i Yves Pons s’hi ha afegit la lesió de Xavier Castañeda, mentre que Aaron Canal és dubte després d’arrossegar molèsties. Amb aquest escenari, Joan Plaza ha volgut fugir del victimisme. “Les lesions són imponderables del nostre negoci. No ens queixarem de coses que també passen als altres equips”, ha remarcat.
El tècnic ha estat clar a l’hora de definir l’actitud amb què l’equip ha d’afrontar el partit. “Som els que som, i hem d’anar a totes. Si han de jugar els júniors, jugaran. El que no farem és sortir espantats”, ha assegurat, posant en valor la implicació del grup i la capacitat d’adaptació que han mostrat els jugadors durant la setmana, amb canvis de rol i ajustos constants als entrenaments.
En aquest context, Plaza ha fet una crida directa a l’afició. “El partit del Real Madrid està molt bé omplir-lo, però aquests són els partits que necessitem guanyar. Hem de venir, contagiar i empènyer l’equip”, ha insistit, confiant que la Bombonera torni a ser un factor clau en un moment de màxima exigència.
Pel que fa al rival, el Breogán arriba al Principat amb un balanç de 6 victòries i 9 derrotes i una identitat molt definida sota la direcció de Luis Casimiro. Un equip agressiu, intens i especialment perillós al rebot ofensiu. “Fa sis partits seguits que ens guanyen i fa tres anys que no els superem. Ells saben que juguen contra un equip amb l’aigua al coll, i això s’ha de notar”, ha advertit Plaza, conscient de la dificultat del duel.
Així, el tècnic ha posat l’accent en la necessitat de minimitzar errors i ser més sòlids. “No podem tenir forats negres. Hem de jugar més físic, impedir que ens rebotegin i fer que cada atac acabi amb un tir”, ha explicat, tot destacant que els petits detalls han penalitzat l’equip en partits recents que s’han escapat per marges mínims.