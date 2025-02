Piqué: “Confio que algun dia escoltarem l’himne de la Champions aquí”

Després de l’estira-i-arronsa entre el Govern i l’FC Andorra envers el futur ús de l’Estadi Nacional, el màxim accionista de l’entitat tricolor, Gerard Piqué, ha comparegut aquesta tarda en roda de premsa per resoldre qualsevol dubte al respecte. “M’agradaria tenir un futur aquí”, ha assenyalat només començar, deixant clar que aquest futur depèn de continuar a la instal·lació de la Baixada del Molí, la qual estan disposats a compartir. “Vist aquests sis anys tornaria a fer la inversió –de comprar el club– […] Confio que algun dia escoltarem l’himne de la Champions aquí”, ha asserit.

Piqué ha indicat que mai han considerat l’opció de marxar del país perquè “la voluntat ha estat sempre quedar-se”, però també ha reconegut que la possibilitat a fer les maletes “sempre hi és” i que “en més d’una ocasió hem tingut raons per valorar-ho”. En aquest sentit, ha remarcat que necessiten “estabilitat”, i que malgrat haver fet tot el que ha estat en les seves mans per construir un estadi propi, és un ‘somni’ no s’ha pogut materialitzar.

Ha reiterat que no aniran a Encamp perquè “és anar a un lloc on no ets la prioritat”, ja que, en principi, acollirà partits de seleccions i de la Lliga Multisegur. És per això que ha reafirmat que el Nacional ha de ser la “casa” on s’hi acabin instal·lant, tot apuntant que amb les infraestructures que hi ha avui dia al Principat “podem conviure tots”. Així, està disposat a negociar per continuar a la capital: “Obro la porta a asseure’ns amb l’Executiu quan vulguin, a buscar una solució bona per a tots […] No demanem l’exclusivitat del Nacional, sempre l’hem compartit, i ja el sentim casa nostra“. “És simplement voluntat”, ha completat al respecte. Preguntat, en relació amb això, si estaria disposat a mantenir un conveni com l’actual, el català ha assegurat que sí: “Valorarem totes les propostes, no em tanco en banda i estem oberts a poder ajudar”.

Les inversions

El màxim accionista de l’entitat tricolor ha comentat que fins a la data porten invertits 15 milions d’euros, dels quals més de quatre han estat per a les millores de l’Estadi Nacional, com per exemple la gespa calefactada, els vestidors, o les zones de premsa. “Això s’ha d’amortitzar perquè si al cap de tres anys d’aquesta inversió marxem és un impacte econòmic molt gran pel club”, ha dit. També ha assenyalat que han rebut 1,4 milions d’Andorra Turisme, amb 200.000 euros pendents, i 1 milió del Govern, amb 500.000 més pendents.

“Entre l’espasa i la paret”

Durant l’acte, Gerard Piqué ha explicat que d’ençà que va arribar a l’FC Andorra s’ha vist en dues situacions en els quals el club ha estat “entre l’espasa i la paret”. La primera d’elles quan van assolir l’ascens a Segona Divisió “perquè no sabíem si jugaríem al Nacional o no”, i la segona, amb el descens a Primera Federació. En aquest cas ha exposat que es van trobar amb la mateixa circumstància, sense saber si podrien disposar del Nacional, fins que van signar el conveni: “Era això o marxar, no teníem altra opció”.

Dos projectes fallits

Com s’ha esmentat, l’exfutbolista ha indicat que tot i haver fet tot el possible per construir un estadi propi, no ho han pogut fer en fins a dues ocasions. La primera va ser a Encamp, on van iniciar un projecte que va acabar passant dels 20 als 35 milions d’euros i “es va decidir que no era viable, perquè hem de ser realistes i no ens podem permetre aquest luxe”. Després va ser Borda Mateu, el qual es va quedar en un no res després que la propietat dels terrenys es fes enrere en els darrers moments, durant una reunió entre les dues parts per acabar de tancar els darrers serrells del contracte. En relació amb això, ha recordat que cap conjunt de la 1a RFEF té un estadi en propietat i que a Segona Divisió només tres no són de propietat pública. Així, ha assenyalat que si la inversió per un estadi “ha de ser només nostra no és realista, necessitem al Govern, als comuns i als patrocinadors. La nostra realitat és diferent de la que la gent es pensa”.

L’actual situació esportiva i la confiança en ‘Beto’

“Podríem estar millor, però l’equip està millorant i els resultats acabaran arribant. Estic convençut que acabarem lluitant pel play-off”. Aquestes han estat les paraules de Gerard Piqué demanat per la situació esportiva de l’FC Andorra. També ha reconegut que manca eficàcia de cara el gol, però que confia en la plantilla, “amb jugadors millors del que es pensen”, la qual ha vist embravits per capgirar la situació. Envers el nou tècnic, ‘Beto’ Company, ha destacat que confien en ell perquè continuï almenys fins a final de curs. “A nivell de joc s’han vist brots verds tot i la falta de gol”, ha finalitzat.