Piqué contesta al Govern: “L’única inversió significativa des de la nostra arribada l’ha fet el Comú d’Encamp”

El màxim accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, no ha tardat a agafar el relleu a Govern i els ha contestat via X –l’antic Twitter–. “A part dels més de quatre milions d’euros que hem invertit en millores de les instal·lacions, l’única inversió significativa feta a Prada de Moles o a l’Estadi Nacional des de la nostra arribada a l’FC Andorra l’ha fet el Comú d’Encamp per arreglar els vestidors, i va ser de 500.000 euros“. Així ha començat l’exjugador el missatge, contradient les inversions que aquest migdia el cap, Xavier Espot, ha dit que l’Executiu ha fet a la infraestructura de la Baixada del Molí i a la d’Encamp, de més de dos milions i mig d’euros, “perquè el futbol i el rugbi poguessin jugar”.

Així mateix, el català ha apuntat que “mai” han demanat la utilització del Nacional de manera exclusiva, “simplement el que volem és que si compartim l’estadi, que també compartim el manteniment i no paguem nosaltres tota la festa“. En aquest sentit, ha assenyalat que “mai ningú us ha demanat que vosaltres construïu un estadi”, responent també a les declaracions d’avui del màxim mandatari i la titular d’Esports, Mònica Bonell.

Espot també ha exposat una frase que Piqué ha contestat mitjançant la xarxa social. El cap de Govern ha dit: “Si miro els clubs privats dels països que ens envolten, ells amb els seus propis mitjans construeixen i tiren endavant les infraestructures pertinents”. Una frase a la qual el president de Kosmos ha respost: “Si països que ens envolten et refereixes a Espanya, aquí tens les dades. A 1a RFEF, si traiem els filials, tots els altres 29 equips juguen en estadis de propietat pública. Si anem a Segona Divisió, 19 dels 22 estadis són públics, només el Llevant, l’Elx i l’Osca el tenen en propietat. Andorra és un país massa ben parit com perquè s’estigui faltant a la veritat. És una evidència que el millor per a tots és que l’FC Andorra es quedi al país, però no a qualsevol preu“.