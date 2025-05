Futbol - Play-off de Primera RFEF

Per a ‘Beto’ Company no hi ha favorit del duel contra l’Eivissa, deixant clar que el tret diferencial serà l’encert

El tècnic fa una crida a l'afició: "Sou el jugador número 12, volem que estigueu amb nosaltres i que sigueu el factor diferencial de l'eliminatòria"

L’FC Andorra ja es troba immers en el tram més important de la temporada. Aquest diumenge (17.00 hores) obrirà el play-off a Encamp i davant l’Eivissa, en un partit que per al tècnic tricolor, ‘Beto’ Company, no té favorit. “Això és sens dubte 50/50”, ha asserit en aquest sentit, deixant clar que el tret diferencial serà l’encert. Amb tot, ha assegurat que li preocupen moltes coses, i que la que més no depèn dels balears: “I és que l’Andorra sigui l’Andorra”. Si és així, “tenim les nostres armes i estem convençuts que podem fer una molt bona eliminatòria, i que tindrem possibilitats de passar-la”.

Això sí, per davant tindran un equip que també ha estat conformat per retornar al futbol professional, començant amb un més que conegut i veterà Paco Jémez a la banqueta fins a arribar a jugadors amb passat per Primera i Segona Divisió, finalitzant la fase regular en tercera posició del grup 2. “L’Eivissa té una pegada increïble a dalt [fent esment de la qualitat individual]. De qualsevol cosa et poden fer una ocasió o un gol”, ha comentat Company, destacant també el seu bon joc col·lectiu. “Serà un conjunt valent, que intentarà apretar, que voldrà tenir la pilota…”, ha afegit, apuntant la similitud amb l’estil dels pirenaics.

Tot i que ja s’hi han entrenat, els pupils de Gerard Piqué jugaran per primera vegada a l’estadi encampadà de la FAF, un canvi d’ubicació que el vallenc ha assenyalat haver fet “amb molta naturalitat”. “Busquem arribar amb avantatge a Eivissa, però hem d’estar tranquils perquè això és molt llarg, no podem cremar totes les naus a Andorra”, ha completat. En relació amb això, ha fet una crida a l’afició: “Sou el jugador número 12, volem que estigueu amb nosaltres i que sigueu el factor diferencial de l’eliminatòria”.

Podrà comptar amb tota la plantilla al complet, tot i que amb alguns jugadors tornant de lesió, com Diego Alende.