  • Carles Manso, en un entrenament a l'Estadi Comunal. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Per a Manso, un triomf a Riazor seria la cirereta a la “bona temporada” més enllà de superar el rècord de 59 punts

El Deportivo de la Corunya encadena 10 jornades sense perdre, però els pirenaics ja el van vèncer a la primera volta amb un solitari gol de 'Lauti'

Havent recuperat les millors sensacions després de la remuntada davant Las Palmas, l’FC Andorra visita diumenge (14.00 hores) un Deportivo de la Corunya immers en la lluita per l’ascens directe a Primera Divisió. “És un camp històric, a tots ens ha de fer goig jugar allà, més amb l’ambient que hi haurà”, ha mencionat aquest matí Carles Manso, esmentant que el duel suposa una oportunitat “magnífica” perquè els tricolor superin els 59 punts assolits al seu debut professional, així com per posar la cirereta a la “bona temporada”.

Els de Riazor ja sabran abans del xiulet inicial el resultat del seu rival directe, l’Almeria, que rebrà demà a Las Palmas. Així, el tècnic tricolor ha fet apunt d’esperar un conjunt gallec necessitat. Ara bé, també ha deixat clar que “en totes les línies té jugadors que destaquen dins la categoria”, i que “és capaç de sotmetre’t amb pilota i un dels que juga més ample i que més centra”. Una de les claus per a fer-los front, llavors, serà fer-se amb l’esfèrica perquè “així poden patir”.

“Ens hem de respectar a nosaltres mateixos per la feina que portem fent tot l’any, així que no ho posarem fàcil”, ha afegit Manso. “Des que vam assolir la permanència, l’equip ha demostrat ser el mateix que abans”, ha completat, assenyalant inclús que “la línia ha estat ascendent en tot moment”. Val a dir que els d’Antonio Hidalgo encadenen 10 jornades sense perdre, però els pirenaics ja saben el que és guanyar-los. Va ser el passat desembre a Encamp, en un duel que va cloure amb un 1-0 gràcies a un gol de ‘Lauti’ de León a les acaballes.

El d’aquest cap de setmana serà precisament un duel especial per al davanter −ja ha rebut l’alta mèdica−, qui tot i haver nascut a l’Uruguai, va créixer i es va formar futbolísticament a Galícia. Primer a les files del Portonovo fins que va cridar l’atenció del Celta de Vigo, club al qual es va incorporar al futbol formatiu amb 16 anys i on no va tardar gaire a fer el salt amb el filial i debutar amb el primer equip.

Per cloure la roda de premsa, Manso no s’ha oblidat de Nico Ratti, qui ha acabat de renovar amb l’FC Andorra per tres temporades més. “És una peça clau dins el vestuari i ens alegrem per la renovació, perquè s’ho mereix més que ningú. És un exemple per a tothom i necessitem que sigui així, sigui des de dins o des de fora”, ha incidit l’entrenador català.

