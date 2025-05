Ciclisme

Participació d’Andona Racing amb podis individuals en la Copa Catalana JERS – Trofeu Speed Republik

Destaca Isis Baraldés, qui va quedar segona en sub23 i quarta en la general, i Raquel Balboa, amb un segon lloc a elit i un cinquè en la global

L’equip Andona Racing va participar en la Copa Catalana JERS – Trofeu Speed Republik a Lleida, on van competir amb un bloc ampli en les categories júnior, sub23 i elit. Encara que no es va aconseguir podi en la general, sí que es van assolir podis en les categories individuals. Així, destaca la participació d’Isis Baraldés, qui va quedar segona en sub23 i quarta en la general; Raquel Balboa amb un segon lloc a elit i un cinquè en la general, i Candela Pérez en júnior, en què va ser sisena en la cursa i també en la classificació global.

Pel que fa a les altres participants de la categoria elit, Anna Albalat va firmar un quart lloc (10a en la general), seguida de Mirentxu Miquel, sisena (14a en la general); Esther Piquer, 12a (20a en la general); Mariona Morral, 14a (22a en la general), i Ona Ferrando, 22a (30a en la general). També va haver-hi la participació de Clara Riba en júnior, amb un setè lloc tant en la cursa com en la global.

La jornada s’ha plantejat com un escenari per treballar la tàctica col·lectiva, cohesionar i preparar-se per als pròxims grans objectius esportius. Les corredores s’han mostrat molt actives i dinàmiques durant tota la cursa, protagonitzant atacs, responent moviments i aprenent a llegir situacions de carrera en equip. El balanç, més enllà dels resultats, “és molt positiu per la implicació i actitud de totes”, han citat des de l’equip. Aquesta cursa formava part del pla de desenvolupament de les corredores, amb l’objectiu de continuar creixent com a bloc, enfortint les eines tàctiques i la cohesió de grup.

El pròxim repte d’Andona Racing serà la Vuelta a Gipuzkoa, on es posarà a prova el treball fet, seguida de la cita de la Copa Catalana a Granollers, on buscarà consolidar les bones sensacions mostrades a Lleida.