Ciclisme

Pal Arinsal cerca 150 voluntaris per garantir el bon desenvolupament de la Copa del Món de BTT

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web, i totes les persones rebran un lot d’equipament i regals exclusius

L’estació de Pal Arinsal es prepara per tornar a ser seu de la Copa del Món de BTT amb la 10a etapa de l’UCI MTB World Series, la qual tindrà lloc del 9 al 13 de juliol. Enguany, l’esdeveniment reunirà les tres disciplines tradicionals (Cross-Country Olympic, Short Track i Descens) i presentarà un nou funcionament. Per fer possible un esdeveniment d’aquesta magnitud, l’organització busca un mínim de 150 voluntaris, “clau per garantir el bon desenvolupament de les proves”, segons han mencionat en un comunicat. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web de la cita.

Com mana la tradició, totes les persones voluntàries rebran un lot d’equipament i regals exclusius. A més, per cada dia de col·laboració, els voluntaris rebran un xec regal de 25 euros per bescanviar a botigues de Pal Arinsal i establiments col·laboradors de la Massana.