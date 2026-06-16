Owen Aquino, el talent format al Reia Madrid i que arriba dels Estats Units, està a punt d’aterrar al MoraBanc

Owen Aquino serà el primer reforç del MoraBanc Andorra per a la temporada 2026-2027, una informació avançada per RTVA i que ha pogut confirmar aquesta casa. Si no hi ha cap canvi d’última hora, el jugador madrileny es convertirà en una de les apostes de futur del club tricolor per reforçar el joc interior.
Aquino, nascut a Madrid, 2003 és un ala-pivot de 2,03 metres i 104 quilos que arriba després de completar tota la seva etapa universitària als Estats Units. Format inicialment a les categories inferiors del Reial Madrid, el jugador va decidir continuar el seu desenvolupament a la NCAA després de passar per l’Eastern Florida State College, Liberty University i, finalment, High Point University.
La seva última temporada ha estat la de la consolidació. Amb els High Point Panthers ha disputat 36 partits, tots com a titular, amb una mitjana de 9,3 punts, 5,8 rebots, 2,4 assistències, 1,1 recuperacions i 1,7 taps per partit. A més, ha signat un notable 54,3% en tirs de camp i un destacat 44,4% en triples, unes xifres poc habituals en un jugador del seu físic.
Amb els High Point Panthers ha disputat 36 partits, tots com a titular, amb una mitjana de 9,3 punts, 5,8 rebots, 2,4 assistències, 1,1 recuperacions i 1,7 taps per partit
Més enllà dels números, Aquino ha estat una peça important en una de les millors temporades de la història de High Point. L’equip nord-americà va conquerir la Big South Conference i va obtenir la primera victòria de la seva història al torneig final de la NCAA. En aquell partit contra Wisconsin, el madrileny va ser protagonista d’una de les accions decisives en taponar l’últim llançament rival quan faltaven poc més de dos segons per al final.
Abans de la seva etapa a High Point, Aquino ja havia destacat a Liberty University, on va disputar tots els partits de la temporada 2024-2025 com a titular i va aportar 8,6 punts, 5,5 rebots i 1,1 taps de mitjana. El seu gran salt, però, va arribar a l’Eastern Florida State College. Durant el curs 2023-2024 va ser escollit jugador de l’any de la Citrus Conference després de signar 14,9 punts, 8,3 rebots i 4,4 assistències per partit. Aquella temporada també va ser inclòs al primer equip All-America de la NJCAA i va liderar el seu equip fins a un balanç de 27 victòries i només cinc derrotes.
Durant el curs 2023-2024 va ser escollit jugador de l’any de la Citrus Conference després de signar 14,9 punts, 8,3 rebots i 4,4 assistències per partit
A nivell internacional, Aquino també ha estat habitual en les categories inferiors de la selecció espanyola. Va formar part de l’equip que es va proclamar campió d’Europa sub-16 i posteriorment ha continuat entrant en les dinàmiques de la Federació Espanyola de Bàsquet.
Amb 23 anys acabats de fer, el futur jugador tricolor arriba al Principat amb un perfil diferent del que acostuma a oferir el mercat universitari nord-americà. Tot i la seva alçada, destaca per la capacitat per passar la pilota, per la lectura del joc i per una amenaça exterior que ha anat desenvolupant durant els darrers cursos. El MoraBanc incorporaria així un jugador en plena progressió i amb marge de creixement, però que ja ha demostrat capacitat per competir al màxim nivell universitari dels Estats Units.