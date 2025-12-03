Oriol Olm donarà el tret de sortida a la temporada a la Copa del Món de Solitude, als Estats Units, amb la cursa esprint

Oriol Olm donarà el tret de sortida a la temporada a la Copa del Món de Solitude, als Estats Units. Serà aquest diumenge amb la cursa esprint, la que serà la darrera prova puntuable per a la classificació per als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo. L’integrant de la selecció nacional d’esquí de muntanya de la FAM, que a principis d’estiu va passar per quiròfan per solucionar un problema a l’espatlla dreta, es troba al 100% i s’ha mostrat il·lusionat en aquest nou curs, el seu tercer en categoria sènior. Com ell mateix ha reconegut, “em sento preparat tant físicament com mentalment”.
Aquest mateix dimecres, el tricolor ha sortit des del Principat acompanyat pel seleccionador nacional, Xavier Capdevila, i del tècnic Xavier Comas. Segons han esmentat des de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Olm espera fer “un bon paper” en una prova en què es trobarà amb el gran gruix de competidors que encara cerquen les darreres places de classificació per la cita olímpica. L’esquiador, “conscient de les seves poques opcions, se centrarà a aconseguir uns valuosos punts de cara a la Copa del Món”.
“L’espera s’ha fet una mica llarga […] Però afronto la nova temporada amb totes les eines i molt motivat” – Oriol Olm
“L’espera s’ha fet una mica llarga”, ha citat precisament el pirenaic, recordant que la pretemporada la va iniciar amb l’operació, la qual “m’ha frenat una part de l’estiu”. Però, la tardor l’ha pogut ocupar entrenant amb normalitat i sense el problema a l’espatlla i ara afronta la nova temporada “amb totes les eines i molt motivat”.
Cal apuntar que la resta d’integrants de l’equip nacional debutaran la pròxima setmana a la Copa d’Espanya d’Espot, on també hi serà Olm.