  • Oriol Olm, en una imatge d'arxiu. | FAM
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí de muntanya

Oriol Olm donarà el tret de sortida a la temporada a la Copa del Món de Solitude, als Estats Units, amb la cursa esprint

L’integrant de la selecció d’esquí de muntanya hi arriba al 100% després de passar pel quiròfan a l'estiu per solucionar un problema a l’espatlla

Oriol Olm donarà el tret de sortida a la temporada a la Copa del Món de Solitude, als Estats Units. Serà aquest diumenge amb la cursa esprint, la que serà la darrera prova puntuable per a la classificació per als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo. L’integrant de la selecció nacional d’esquí de muntanya de la FAM, que a principis d’estiu va passar per quiròfan per solucionar un problema a l’espatlla dreta, es troba al 100% i s’ha mostrat il·lusionat en aquest nou curs, el seu tercer en categoria sènior. Com ell mateix ha reconegut, “em sento preparat tant físicament com mentalment”.

Aquest mateix dimecres, el tricolor ha sortit des del Principat acompanyat pel seleccionador nacional, Xavier Capdevila, i del tècnic Xavier Comas. Segons han esmentat des de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Olm espera fer “un bon paper” en una prova en què es trobarà amb el gran gruix de competidors que encara cerquen les darreres places de classificació per la cita olímpica. L’esquiador, “conscient de les seves poques opcions, se centrarà a aconseguir uns valuosos punts de cara a la Copa del Món”.

“L’espera s’ha fet una mica llarga […] Però afronto la nova temporada amb totes les eines i molt motivat” – Oriol Olm

“L’espera s’ha fet una mica llarga”, ha citat precisament el pirenaic, recordant que la pretemporada la va iniciar amb l’operació, la qual “m’ha frenat una part de l’estiu”. Però, la tardor l’ha pogut ocupar entrenant amb normalitat i sense el problema a l’espatlla i ara afronta la nova temporada “amb totes les eines i molt motivat”.

Cal apuntar que la resta d’integrants de l’equip nacional debutaran la pròxima setmana a la Copa d’Espanya d’Espot, on també hi serà Olm.

Oriol Olm es lesiona l’espatlla i no pot acabar l’esprint

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Biel Cuen es millora a si mateix i estableix un nou rècord d’Andorra absolut en els 200 metres lliures de l’Europeu de Lublín
  • Esports
L’FC Andorra visita la Cultural Leonesa, rival contra el qual sempre ha empatat a u, a la cerca de la tercera ronda copera
  • Esports
Vicky Jiménez s’acomiada de l’Open d’Angers als setzens de final després de caure contra Zeynep Sönmez (2-1)
De la redacció al teu dispositiu