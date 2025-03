Copa d'ISMF a Schladming

Oriol Olm es lesiona l’espatlla i no pot acabar la prova de ‘sprint’

Els andorrans Adrià Bartumeu i Marc Casanovas han quedat fora dels 30 primers llocs

La segona jornada de la sisena prova de l’ISMF World Cup, disputada aquest dissabte a Schladming (Àustria), ha acollit la modalitat Sprint, on cap dels tres representants de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha aconseguit superar els quarts de final.

Adrià Bartumeu ha acabat en 54a posició amb un temps final de 2:51.80, mentre que Marc Casanovas ha estat 66è amb 3:07:23, ambdós fora dels trenta primers classificats necessaris per avançar als quarts de final.

Oriol Olm, per la seva part, ha patit una lesió a l’espatlla en un tram a peu quan anava amb temps suficient per classificar-se. Malgrat el dolor, Olm ha intentat continuar en competició, però durant el descens s’ha enganxat amb els esquís en una porta, ha perdut els pals i no ha pogut finalitzar la prova.

El guanyador de la cursa ha estat l’espanyol Oriol Cardona, seguit pel francès Thibault Anselmet i el suís Jon Kistler.