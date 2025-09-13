Ordino Arcalís esdevé l’epicentre mundial de l’esquí infantil amb la reunió anual del Comitè FIS Children

Ordino Arcalís ha acollit avui la 41a reunió anual del FIS Children’s Race Organizers Committee (FCROC), l’entitat que reuneix els organitzadors de les principals competicions infantils de la FIS arreu del món. La trobada ha comptat amb la participació de 14 comitès organitzadors procedents de 13 països que l’integren: Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Canadà, Croàcia, França, Itàlia, Kosovo, Sèrbia, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia i Japó.
La sessió de treball s’ha dut a terme al restaurant Borda La Coma d’Ordino Arcalís, on els participants han definit el calendari de competicions, han revisat els reglaments i han presentat noves propostes per al futur de l’esquí infantil a nivell mundial. A la reunió hi han pres part representants destacats de la Federació Internacional d’Esquí, com Janez Fleré, coordinador tècnic i administratiu d’esquí alpí de l’organisme, i Janez Dekleva, president del FCROC, el Comitè Organitzador de Curses Infantils de la FIS. En representació andorrana hi han participat el director de cursa del Trofeu Borrufa, Alex Antor, la secretària del FCROC, Carmela Fernández, i el director d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.