Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La trobada ha comptat amb la participació de 14 comitès organitzadors procedents de 13 països. | Ordino Arcalís
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí - FIS Children

Ordino Arcalís esdevé l’epicentre mundial de l’esquí infantil amb la reunió anual del Comitè FIS Children

En la sessió de treball els participants han definit el calendari de competicions, han revisat els reglaments i han presentat noves propostes

Ordino Arcalís ha acollit avui la 41a reunió anual del FIS Children’s Race Organizers Committee (FCROC), l’entitat que reuneix els organitzadors de les principals competicions infantils de la FIS arreu del món. La trobada ha comptat amb la participació de 14 comitès organitzadors procedents de 13 països que l’integren: Andorra, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Canadà, Croàcia, França, Itàlia, Kosovo, Sèrbia, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia i Japó.

La sessió de treball s’ha dut a terme al restaurant Borda La Coma d’Ordino Arcalís, on els participants han definit el calendari de competicions, han revisat els reglaments i han presentat noves propostes per al futur de l’esquí infantil a nivell mundial. A la reunió hi han pres part representants destacats de la Federació Internacional d’Esquí, com Janez Fleré, coordinador tècnic i administratiu d’esquí alpí de l’organisme, i Janez Dekleva, president del FCROC, el Comitè Organitzador de Curses Infantils de la FIS. En representació andorrana hi han participat el director de cursa del Trofeu Borrufa, Alex Antor, la secretària del FCROC, Carmela Fernández, i el director d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.

Comparteix
Notícies relacionades
La pluja no impedeix que la Jornada de Voluntariat de GosSOS se celebri amb èxit comptant amb 80 participants
Turné acaba en 77a posició al Mundial de BTT després d’una sortida complicada i un ritme altíssim de cursa
La Creu Roja vol convertir el Principat en el primer país cardioprotegit del món amb un calendari de formacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Nahuel Carabaña perd pistonada en el darrer tram i finalitza 12è la prova dels 3.000 metres obstacles a Tòquio
  • Esports
Iker Álvarez, l’actual màxim exponent del futbol andorrà que es converteix en ‘forà’ quan s’enfronta a l’FC Andorra
  • Esports
Inter d’Escaldes i Atlètic d’Escaldes consideren ajornar la Supercopa si la Multisegur no dona el tret de sortida
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu