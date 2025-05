Jocs dels Petits Estats - Natació artística

Or i plata provisionals per a les duples andorranes, a l’espera de resoldre demà una “qüestió tècnica”

Una revisió ha fet que es cancel·lés avui l'entrega de medalles a la modalitat del duet tècnic, i World Aquatics haurà de deliberar les posicions finals

La primera fase de natació artística individual no havia donat en aquesta jornada cap medalla ni alegria al país, però si alguna cosa té aquest esport és bellesa en cada categoria (i moviment de les artistes) perquè aquesta tarda la modalitat de duet tècnic ha deixat un or i una plata, malauradament provisionals atenent que els resultats han estat sotmesos a una “decisió tècnica” no resolta. Així ho recull un comunicat oficial del Comitè Organitzador dels Jocs dels Petits Estats, qui després de la impaciència del públic a la piscina del Serradells, i vist que passaven les 21.00 hores de la nit, s’ha decidit posposar l’entrega de medalles a demà per determinar una resposta final.

De fet, i segons l’escrit, la petició s’ha elevat fins a World Aquatics vista la complexitat de la mateixa (sent aquesta la federació esportiva mundial que regula la natació competitiva) la qual “han sol·licitat diverses delegacions participants en la competició”. Una decisió que ha portat molta polèmica perquè el Principat estava esperant rebre les seves dues medalles a criteri de com havia finalitzat la competició amb unes actuacions fantàstiques de Zoe Palau i Jasmine Serrano, i minuts més tard, replicat per Mariona Casas i Aran Sanabre, quedant primeres i segons classificades respectivament amb puntuacions que han superat els 190 punts.

Moviments de peus al so de la música en una actuació brillant de la parella Palau-Serrano, qui s’ha endut un fort aplaudiment de la grada local. | El Periòdic / P.M.

El reclam tècnic hauria tingut a veure, així mateix, amb una puntuació mal comptada que han assenyalat diversos equips, sense tenir clar si afecten la seva actuació directament o a la de les tècnicament campiones nacionals. En aquest sentit, la puntuació en acabar la prova ha quedat així, a l’espera demà de conèixer la resolució o ratificació final: primer lloc per a Andorra (Palau-Serrano) amb 198,639; segon per a Andorra (Casas-Sanabre) i, en tercer lloc i pel bronze, Malta amb 190,718. Aquestes han estat les tres primeres posicions, les quals podrien modificar-se si la petició ho estima, no sabent-ho fins aquest dissabte.

Andorra, centrada en l’espectacle

Tot i aquest entrebanc, l’espectacle ha sigut formidable per part dels sis Estats participants. En aquest sentit, es primeres a sortir a l’aigua han estat les malteses Ana Culic i Thea Grima, qui han conformat un ball aquàtic sensacional i han obtingut una puntuació de 196,418 punts. L’ha precedit el duet de Liechtenstein configurat per Kira Beck i Aurora Notaro, registrant 191,378 punts.

Casas i Sanabre ballant sincronitzades sota l’aigua davant l’atenta mirada del jurat en la penúltima jornada dels Jocs dels Petits Estats. | El Periòdic / P.M.

L’ambient s’ha caldejat i animat encara més quan les nedadores artístiques del Principat, Zoe Palau i Jasmine Serrano (el primer duo dels dos que competeixen en aquesta competició) han saltat a l’aigua i han il·luminat els rostres de desenes de pares i mares que emplenen aquesta tarda la piscina del Serradells i que han corejat el seu nom. El resultat ha estat immillorable, de gairebé 200 punts: amb un registre final de 198,639 punts. Un inici fantàstic i a l’espera d’una altra actuació a l’altura de les seves companyes, Mariona Casas i Aran Sanabre, qui també despuntaven.

Exhibició artística de la dupleta andorrana conformada per Mariona Casas i Aran Sanabre, aquestes lluit un mallot rosa i verd molt cridaner. | El Periòdic / P.M.

Ho han fet de genial, no arribant a la marca dels 198 punts com les anteriors, qui s’han emportat finalment la primera plaça, però sí amb un sòlid ball que ha tornat a embogir al públic del Serradells, sense parar de cantar durant tota l’actuació, i quan aquestes sortien de l’aigua, encara més. Bons moviments de peus, moviments molt endreçats i una culminació amb els braços amunt que les han atorgat una nota de 192,570 punts, posant-les com a segones classificades darrere de les seves compatriotes. Els últims dos llocs l’han ocupat, val a dir, Mònaco i Luxemburg, molt lluny de les andorranes amb puntuacions de 158 i 179 punts. Malgrat tot, la decisió del podi ha quedat pendent.