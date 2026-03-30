Oklahoma reforça la confiança de Mònica Doria de cara el Mundial que tindrà lloc el pròxim mes de juliol al mateix canal

Mònica Doria ha finalitzat la primera competició ICF del curs, disputada a Oklahoma, amb molt bones sensacions. Tot i caure eliminada als quarts de final del caiac cross, la tricolor ha competit dues finals, la de caiac i la de canoa, amb una cinquena i una setena plaça respectivament.
Pel que fa a la prova de caiac, Doria ha penalitzat a la porta 5 i ha quedat a 4,73 de la líder, que ha estat la polonesa Klaudia Zwolinska. A canoa, haver penalitzat fins a tres vegades l’ha portada al setè lloc, a 7,28 de la francesa Doriane Delassus, qui ha guanyat la prova.
Amb tot, l’andorrana no només ha tingut l’oportunitat de conèixer una mica millor el canal en el qual tindrà lloc el pròxim mes de juliol el Mundial, sinó que ha pogut competir al màxim nivell amb les millors palistes del món.