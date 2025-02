Només un punt separa l’FC Andorra del play-off

La victòria d’ahir davant el Zamora a l’afegit va permetre a l’FC Andorra sumar la tercera victòria consecutiva per quedar-se a només un punt de la cinquena posició. Els tricolor són sisens amb 38 punts, i per sobre es troben l’Arenteiro amb 39, el Barakaldo i la Ponferradina amb 40, la Reial Societat B amb 43 i el líder, la Cultural Lleonesa, amb 51. “Si som capaços de guanyar i entrem al play-off, ja no en volem sortir. És el lloc on volem estar”, va afirmar ahir ‘Beto’ Company després del duel, tot reconeixent que si bé el triomf és un reforç moral encara queda molta lliga.

Envers el matx, el tècnic va assenyalar que durant la primera meitat van estar “desordenats”, i que el descens va servir per posar aquest ordre necessari per capgirar la situació. “Atacàvem desordenats i corrent massa, i el joc que volem tenir necessita ordre i estructura, res més”, va incidir al respecte. Ara bé, també va celebrar la victòria apuntant que vèncer un duel als instants finals “és d’un conjunt que creu i està convençut”. “Un equip que sap que està fent bé les coses, amb aquesta mentalitat i on tothom està mentalitzat amb el que fa és capaç de treure partits així”, va valorar.

Pels pirenaics és la primera vegada que encadenen tres triomfs aquest curs, una fita que va molt més enllà perquè durant els dos anys a Segona Divisió tampoc la van assolir. Per recordar la darrera ocasió en què l’FC Andorra va guanyar tres duels seguits ens hem de remuntar a l’any de l’ascens, la temporada 2021/22. Sota les ordres d’Eder Sarabia, en aquella Primera RFEF els tricolor van signar la gesta en fins a quatre ocasions –una d’elles amb quatre triomfs–, l’última entre la jornada 31 i la 33 desfent-se del Madrid Castilla, el Sanluqueño i el Sabadell.

Doncs, la ratxa actual és important i la confiança cada vegada més elevada. “La intenció és que la cosa vagi cap amunt. Portem una bona dinàmica que no havíem fet fins ara, així que estem bé i contents, però no ens podem confiar de res perquè els rivals són molt bons i la setmana vinent [fent referència a aquesta] juguem contra un equip molt difícil de batre”, va asserir ‘Beto’. Els seus visitaran l’Unionistas el diumenge (15.00 hores), 10è amb cinc punts menys.

Els pirenaics, els segons millors locals

L’FC Andorra és el segon millor local del grup 1 de Primera RFEF, ja que enguany a l’Estadi Nacional ha sumat 26 punts repartits en set victòries i cinc empats en 13 partits. El podi el completen el Sanse en primera posició, també amb 26 punts però amb un partit menys i millor diferència de gols, i la ‘Cultu’, amb els mateixos punts i pitjor ‘average’. A més, els tricolor només han perdut al seu feu en una ocasió, una fita que comparteixen precisament amb el rival d’aquest cap de setmana, l’Unionistas.

La cosa canvia quan es mira la llista de millor conjunts com a visitants. En aquest cas els pirenaics ocupen l’11a plaça amb només tres triomfs, tres empats i sis desfetes. Com a bon líder, la Cultural Lleonesa ocupa el primer lloc amb diferència, ja que només ha perdut un matx lluny del Reino de León sumant set victòries i quatre empats.