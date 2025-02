Manu Nieto fa somiar l’FC Andorra amb un doblet decisiu al Nacional

Les previsions s’han complert a la perfecció, amb patiment fins al final, però amb final feliç. L’FC Andorra – Zamora d’aquest diumenge era el partit de consolidació de Beto Company com a nou entrenador del club, així com la consolidació del canvi de la banqueta. Amb tot, els tricolors han pogut aturar, en temps de descompte, als ‘viriatos’ que també han volgut treure els tres punts a l’estadi Nacional per apropar-se, una mica més, a la zona dels ‘Play-offs’ d’ascens. Finalment, 2-1 amb doblet de Manu Nieto que fa somiar, una mica més, amb què l’ascens és possible.

La primera part ha estat de domini vermell i blanc, on els de Juan Sabas han pressionat molt bé a la part alta, un estil de joc que, com ja s’ha vist en diverses ocasions, no és el millor per als tricolors. Al minut 13, el Zamora ha tingut una de les primeres ocasions més clares del duel on, després d’una pèrdua de baló del rival, els visitants han aprofitat i, en dues passades, han pogut rematar en un xut directe que ha acabat frenant Ratti. Poques han estat les ocasions de l’FC Andorra que, tot i que n’ha tingut algunes de clares, no han pogut acabar de definir per enviar-la al fons de la xarxa.

Abans del gol, Álvaro Peña ha comès un error que ha derivat en un penal favorable als castellanolleonesos. En un córner, Kike Márquez ha penjat una pilota tova a l’àrea i, el jugador tricolor, no ha pogut evitar tirar-se a terra i treure un braç que acabaria amb mig gol pels visitants. Amb tot, Kike l’ha enviat al travesser i ha estat Clemente l’encarregat de treure-la de la zona perillosa. Al 26′, arribaria el 0-1. Juanan rep la pilota de Rufino i xuta per sobre de Ratti, que ha acabat tocant al travesser, i Pito Camacho ha pogut aprofitar la pilota al rebuig per avançar-se al marcador amb una rematada de cap. Durant els següents 20 minuts, els de Beto Company han lluitat per tornar a posar les taules, sense cap èxit.

En la represa, ha fet la sensació que l’FC Andorra ha sortit amb una fam que no ha estat durant els primers 45 minuts. Amb tot, el Zamora no ha deixat de pressionar en cap moment, continuant amb la bona dinàmica assolida. Josep Cerdà ha tingut un moment d’incertesa i por en patir una petita torçada de turmell que, si bé a l’inici semblava una lesió, ha pogut continuar amb el duel. El partit ha començat a tornar-se boig a partir del minut 62, on el Zamora ha perdut a Eduard Campabadal per doble groga. Un minut després, arribaria l’empat amb autoria de Manu Nieto. Molina treu la falta que vindria rebutjada per un defensa castellanolleonès, però Alende ha estat molt atent, enviant la pilota a la frontal, on el davanter de Villa del Rio ha aprofitat per xutar-la i tornar a posar als tricolors en la lluita. I, de nou, en la següent jugada, el Zamora ha pogut fer el 2-1 després d’una rematada de Guille Macho que ha acabat a les mans del porter argentí.

A partir d’aquest moment, la situació al verd no podia estar més trencada. Sembla que la vermella ha fet mal als visitants i, el que era segur, era que els locals havien d’aprofitar l’avantatge d’estar amb un mes al camp per guanyar el duel. En aquest moment, l’avantatge dels tricolors era que el Barça Atlètic estava empatant contra l’Arenteiro i els deixava per sobre dels gallecs. El combinat pirenaic ha tingut ocasions per imposar-se al digital, però de vegades la defensa del Zamora i, en altres, la manca d’encert han fet molt mal i han evitat aquest trencament de les taules. Al 82′, Juanda ha fallat la més clara pel 2-1 a porteria buida.

Christos Almpanis, Manu Nieto i, inclus, Álvaro Martín ha tingut més d’una ocasió per poder marcar, sense èxit. A manca de tres minuts, Sabas ha fet un doble canvi per intentar girar el marcador, però la següent també seria protagonitzada per Manu Nieto, tot i que el porter zamorà ha pogut aturar-ho en dos temps. Amb sis minuts d’afegit, l’FC Andorra ho ha intentat fins a no poder més, sense saber que el doblet encara estava per arribar. Amb un autèntic golàs, Manu Nieto, que no ha desaprofitat cap pilota que li ha aterrat als peus, ha fet el segon en el minut 90+1 que ha acabat per donar uns tres punts importantíssims al club tricolor. Tot i que a Ratti quasi se li ha escapat un baló que podia haver estat el 2-2 per una errada, finalment, l’àrbitre ha xiulat el final que col·loca a l’FC Andorra en una quarta posició provisional amb 38 punts, és a dir, totalment posats en la zona de promoció i a només un punt de diferència amb el top 3, marcat per l’Arenteiro (39 punts).