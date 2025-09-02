Nogués reclama estabilitat per a l’FC Andorra i alerta que “posar sostres o objectius pot acabar en frustracions”

El director general de l’FC Andorra, Jaume Nogués, ha fet balanç aquest dimarts del moment esportiu del club durant la presentació de l’acord de patrocini amb Unnic. Nogués ha posat en relleu la importància de “baixar expectatives” després d’un inici de temporada positiu: “El començament ha estat molt bo, però tampoc seria sa marcar sostres o objectius concrets. Hem de pensar en el dia a dia, que l’equip jugui bé i que mantingui l’ADN de joc”, ha apuntalat, afegint que “si hi ha expectatives, acaben sent frustracions. Arribarà un moment que perdrem, és futbol i toca perdre”.
Pel que fa al Nou Estadi de la FAF, on l’equip ha disputat el primer partit com a local aquest cap de setmana, el director general s’ha mostrat satisfet: “Ens vam sentir molt a gust. La gespa està espectacular, tot i que falta una graderia darrere porteria. La pluja tan violenta va deslluir una mica, però és un estadi on es gaudeix, sobretot per la manera de jugar que tenim”. En aquesta línia, Nogués ha remarcat la necessitat de garantir la continuïtat de l’equip al país: “És l’únic estadi que reuneix les condicions pel que volem fer. No volem tornar a passar estius com aquest, derrapant, buscant camps alternatius i sense saber on jugarem. Necessitem estabilitat per agafar força com a club”.
Un altre dels reptes que ha assenyalat és augmentar l’afluència de públic. “Hem crescut exponencialment en socis i aficionats, però el camp és més gran i la sensació darrere porteria no és la que hem de donar. Això embruta la bona feina del club”. Una situació que ha exemplificat a través d’una retransmissió efectuada l’altre dia pel canal de televisió Movistar Club, en el qual “parlaven del golàs que havíem fet i els comentaris eren més sobre la poca gent al camp que sobre el gol. Hem d’intentar revertir-ho. Si els resultats acompanyen i els jugadors juguen bé, ho aconseguirem”, ha emfatitzat.
Un mercat “complicat i frenètic” i el cas Merquelanz
Nogués també ha fet balanç del mercat de fitxatges, el qual ha qualificat de “complicat i frenètic”, marcat pel poc marge des de l’ascens a Segona Divisió. “Han estat 70 dies des que vam pujar. Vint jugadors ja no estan amb nosaltres entre cedits i rescindits, hem incorporat setze jugadors nous i en continuen deu de la plantilla anterior”, tot sota l’objectiu de fer “un equip jove, amb futbolistes desconeguts però amb molta energia, i la veritat és que ens ha sortit com volíem”, ha detallat.
Sobre el fitxatge de Martín Merquelanz, ha ponderat que era un jugador seguit des de feia temps i que la manca de minuts al seu club anterior va permetre activar una clàusula que en rebaixava el preu. Ara, però, al club tricolor se li suma una nova problemàtica: les quotes per entrar a treballar al país: “És un hàndicap que hem de mirar de resoldre, és un problema de país, no nostre, i passa a totes les entitats. L’objectiu és que Martín sigui jugador de l’FC Andorra”, ha remarcat.
Jaume Nogués i José Fulgencio amb la samarreta que ofereix el club a l’entitat pel conveni. | ANA / I.M.
Acord de patrocini amb Unnic per a la temporada 2025-2026
Finalment, la compareixença d’avui ha comptat amb la formalització d’un acord de patrocini entre l’FC Andorra i el centre d’oci Unnic amb una vigència inicial d’un any, corresponent a la temporada 2025-2026. En la presentació, el director general d’Unnic, José Fulgencio, ha destacat que l’objectiu és que les instal·lacions “siguin la casa de l’FC Andorra i la casa de l’esport andorrà”, amb la voluntat que esdevinguin un punt de trobada per a l’afició tricolor. Per la seva banda, Nogués ha subratllat que la signatura “referma que estem fent bé les coses” i que situa l’entitat “cada vegada millor” dins l’escenari esportiu i social del país.
Tot i que el conveni no fixa de moment accions concretes, des d’Unnic es plantegen iniciatives com descomptes adreçats especialment als abonats o la retransmissió dels partits. “Fins i tot abans de ser patrocinadors, ja retransmetíem els partits per donar suport a l’esport, i aquest any continuarem igual”, ha recordat Fulgencio. Per ara, la vigència és només per a aquesta temporada, però ambdues parts han avançat que aprofitaran el període per mesurar-ne l’impacte i començar a negociar de cara a futures col·laboracions.