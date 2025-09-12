Ni la número 26 del món pot amb Vicky Jiménez, qui obté bitllet per als quarts de final del WTA 500 de Guadalajara

Pas molt ferm i de confiança el que ha donat Vicky Jiménez al WTA 500 de Guadalajara (Mèxic) en derrotar a Veronika Kudermetova, actual número 26 del rànquing mundial i segona cap de sèrie del torneig, per 6-4 i 6-2. Un partit que, si bé s’havia de disputar dijous, la pluja ho ha endarrerit fins a la matinada d’aquest divendres, moment en què la tricolor ha firmat la victòria més important de la seva carrera per posar-se als quarts de final.
Tot i que Jiménez ha dominat tot el primer set, Kudermetova ha forçat el resultat tot el que ha pogut. Entre empats i sense perdre cap punt al servei, la mànega s’ha decidit al 6-4 final d’un joc en blanc al rest per part de l’andorrana. En el següent parcial, però, la disputa ha estat més que decantada per a l’actual número 120 del rànquing mundial. Amb un contundent 3-0, Jiménez ha fet que fos quasi impossible per a la russa poder remuntar. Si bé Kudermetova ha pogut conservar el seu servei en dues ocasions, la pirenaica ha acabat tancant el duel amb un 6-2, així com ha confirmat la victòria a una tenista de més alt nivell.
El pròxim test serà contra l’estatunidenca de 17 anys Iva Jović, actual número 73 del rànquing, aquest mateix divendres, no abans de les 23.10 hores, informa l’ANA.