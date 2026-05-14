Naiara Liñán signa una actuació històrica i acaba quarta al Campionat d’Europa absolut de taekwondo a Munic

La taekwondista andorrana Naiara Liñán ha signat aquest cap de setmana una de les millors actuacions de l’esport andorrà en un Campionat d’Europa absolut després d’acabar en quarta posició al torneig disputat al BMW Arena de Munic. Un resultat que només supera, en clau andorrana, la piragüista Mònica Doria en competicions continentals absolutes.
Liñán arribava a la cita europea com a setena cap de sèrie entre les vint competidores inscrites de la seva categoria, una posició aconseguida gràcies a la regularitat mostrada durant tota la temporada als tornejos internacionals del circuit mundial. Finalment, el quadre va quedar reduït a dinou participants després de la desqualificació d’una selecció abans de l’inici de la competició.
Gràcies al seu rànquing, l’andorrana va accedir directament als vuitens de final, en què va superar amb autoritat la grega Konstantina Bourogianni, desena cap de sèrie del campionat. Liñán va imposar-se en dos assalts després de mostrar-se superior tàcticament i competitivament, amb parcials de 19-9 i 8-8, adjudicant-se aquest segon assalt per decisió arbitral.
Als quarts de final, la taekwondista andorrana es va veure les cares amb la turca Elif Akgul, actual subcampiona del món i una de les grans referències internacionals de la categoria. Tot i el nivell de la rival, Liñán va competir de tu a tu durant bona part del combat i va mantenir opcions fins als instants finals. Amb el marcador ajustat, l’andorrana va assumir més riscos ofensius en el tram decisiu per intentar entrar en la lluita per les medalles, una situació que va permetre a la turca ampliar diferències fins als definitius 8-1 i 7-0.
Posteriorment, Akgul va confirmar el seu favoritisme proclamant-se campiona d’Europa després de superar l’espanyola Adriana Cerezo, medallista olímpica, i la representant sèrbia a la final. La normativa del campionat, que reparteix dues medalles de bronze sense sistema de repesca, va deixar finalment Naiara Liñán en una meritòria quarta posició continental, havent caigut únicament davant la futura campiona d’Europa.
Més enllà del resultat esportiu, l’actuació permet a la taekwondista andorrana sumar vuit punts importants per al rànquing mundial. Amb aquesta puntuació, es preveu que Liñán faci un salt destacat a la classificació internacional i passi de la 23a posició a situar-se aproximadament entre les quinze i vint millors competidores del món de la seva categoria.
Després d’aquest resultat, el pròxim gran objectiu de l’andorrana seran els Jocs del Mediterrani de Torí 2026. Abans, però, afrontarà un període de preparació específica en un campus internacional amb les seleccions del Brasil i Portugal, així com amb la campiona d’Europa sub-21 Violeta Díaz. Liñán arribarà a la cita de Torí com l’esportista andorrana més ben posicionada al rànquing mundial dins de l’equip olímpic nacional, consolidant-se així com una de les principals referències actuals del taekwondo andorrà.