Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Naiara Liñán i el seu entrenador, Diego Ortigoza, a l'Open del Canadà G2. | Taekwondo Club Andorra
Pol Forcada Quevedo
Taekwondo

Naiara Liñán continua marcant fites pel Principat i assoleix la cinquena plaça en -49 kg de l’Open del Canadà G2

Es va desfer de la representant estatunidenca, Cindy Lin, en el primer combat, però va caure al següent davant la mexicana Andrea Zambrano

Naiara Liñán continua deixant el taekwondo andorrà al més alt nivell internacional. Aquesta vegada va prendre part de l’Open del Canadà G2 de Calgary, on va assolir la cinquena posició d’entre les 19 participants en la categoria de -49 kg. En aquest sentit, la tricolor es va desfer de la representant estatunidenca, Cindy Lin, en el primer combat, però va caure al següent davant la mexicana Andrea Mariana Zambrano, qui es va acabar enduent el bronze. La vencedora de la cita va ser la seva compatriota, Daniela Paola Souza, qui es va imposar a la final a la canadenca Josipa Kafadar.

Comparteix
Notícies relacionades
La data de reobertura dona aire al Pas, que espera una empenta d’Andorra Turisme per recuperar activitat
Les accions del 8M se centren en la prevenció de la “pressió estètica” en edats cada vegada més primerenques
El departament de Social d’Andorra la Vella es trasllada a Prat de la Creu a un espai més accessible i confidencial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Gina del Rio aixecarà el teló, demà, als seus segons Campionats del Món sub23 amb l’esprint en patinador
  • Esports
La FAC posa fil a l’agulla per recuperar el campionat nacional de ruta, el qual podria ser una realitat el juny vinent
  • Esports
Jordina Caminal signa la 49a posició al segon supergegant que abaixa el teló de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu