Naiara Liñán continua marcant fites pel Principat i assoleix la cinquena plaça en -49 kg de l’Open del Canadà G2

Naiara Liñán continua deixant el taekwondo andorrà al més alt nivell internacional. Aquesta vegada va prendre part de l’Open del Canadà G2 de Calgary, on va assolir la cinquena posició d’entre les 19 participants en la categoria de -49 kg. En aquest sentit, la tricolor es va desfer de la representant estatunidenca, Cindy Lin, en el primer combat, però va caure al següent davant la mexicana Andrea Mariana Zambrano, qui es va acabar enduent el bronze. La vencedora de la cita va ser la seva compatriota, Daniela Paola Souza, qui es va imposar a la final a la canadenca Josipa Kafadar.