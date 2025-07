Natació

Nàdia Tudó tanca el Mundial de Singapur, el 10è de la seva carrera, amb un 31è lloc en els 200 metres braça

En una jornada en la qual s’ha sentit molt més competitiva, amb un temps de 2'36.84 s'ha quedat a poc més de tres segons del seu rècord nacional

Nàdia Tudó ha tancat aquest dijous el seu Mundial de Singapur, el 10è de la seva carrera esportiva. La tricolor ha estat 31a en la prova dels 200 metres braça en una jornada en la qual la nedadora s’ha sentit molt més competitiva. Així, marxa del país asiàtic amb bones sensacions després de signar un temps de 2’36.84 que li ha valgut per ser tercera de la seva sèrie, quedant-se a poc més de tres segons del seu rècord nacional (2’33.19).

“Els 100 metres no em va deixar del tot satisfeta i ja no només pel temps, i avui he nedat molt bé, l’estratègia era la que teníem”, ha apuntat Tudó després de la prova. “Per aquesta temporada tan llarga ha anat molt bé i estic molt contenta de com ha anat la prova d’avui”, ha conclòs.

“La prova d’avui de la Nàdia ha estat la millor de les quatre d’aquest campionat; és en la qual hem tornat a lluitar i crec que és un bon final”, ha destacat el director tècnic de natació de la FAN, Alfonso Maltrana.

Nàdia Tudó, durant la prova. | FAN