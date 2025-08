Natació

Nàdia Tudó es retira del món de la natació professional després de més de 13 anys competint al màxim nivell

La tricolor queda com l'actual esportista femenina dels Jocs dels Petits Estats amb més medalles a la disciplina de natació, amb un total de sis

Nàdia Tudó ha anunciat aquest divendres la seva retirada del món de la natació professional. La tricolor ha fet pública la decisió, conjuntament amb la Federació Andorrana de Natació (FAN), mitjançant un vídeo a les seves xarxes socials un cop ha posat punt final a la seva participació en el Mundial de Singapur.

Tudó deixa la natació després de més de 13 anys competint al màxim nivell internacional. De fet, tanca una carrera esportiva que inclou 10 presències en Mundials, cinc Europeus i cinc Jocs dels Petits Estats. En aquest sentit, la tricolor queda com l’actual esportista femenina dels Jocs dels Petits Estats amb més medalles a la disciplina de natació, amb un total de sis: tres a Montenegro 2021 (dos ors i un bronze), dues a Malta 2023 (un or i una plata) i una darrera a Andorra 2025 (una plata).

Reconeixement del país

Amb la seva trajectòria, Tudó ha esdevingut una de les millors nedadores contemporànies del Principat. En el moment en el qual surt de l’aigua, l’ordinenca ostenta encara un total de 17 rècords nacionals entre piscina curta i llarga. “Estic molt orgullosa de tot el que he pogut fer a la meva carrera. Marxo tranquil·la i sabent que és el moment”, ha asseverat en declaracions a la FAN. Amb la mirada posada en el futur de la federació, ha declarat que hi haurà gent que arribarà a superar-la, destacant així el gran nivell de les pròximes generacions.

Tudó, en xifres

La nedadora tricolor va començar el seu recorregut de Mundials a Qatar 2014 en piscina de 25 metres, als quals li precediria a la Xina, l’any 2018; Abu Dhabi 2021; Melbourne 2022 i Budapest 2024. Pel que fa a les cites mundialistes en piscina de 50 metres, Tudó va debutar a Kazan el 2015, seguit de Corea 2019; Fukuoka 2023; Doha 2024 i, recentment, Singapur 2025. En els Campionats d’Europa ha estat present a Belgrad (2024), Roma (2022), Budapest (2021), Glasgow (2018) i Londres (2016).

La seva participació en els Jocs dels Petits Estats va iniciar-se l’any 2015 a Islàndia i la va continuar l’any 2017 a San Marino. No obstant això, no va ser fins a Montenegro 2019 on va penjar-se les seves primeres medalles; or als 100 metres braça, bronze als 50 metres braça i bronze als 200 metres braça. A Malta 2023 també es va fer amb l’or en els 200 metres estils i el bronze als 200 metres braça, mentre al maig d’enguany ha assolit el darrer metall a cas: una plata als 200 metres estils.

Entrant al detall dels rècords d’Andorra, en piscina de 50 metres ho ha fet en els 50 metres (26.87), 200 metres (2’08.43) i 400 metres lliures (4’30.77); en braça als 50 metres (33.00), 100 metres (1’11.18) i 200 metres (2’33.19); en els 50 metres papallona (29.27); i en els 200 metres estils (2’21.74). Pel que fa a la piscina de 25 metres, ho ha assolit amb els 50 metres (33.88), 100 metres (1’09.67) i 200 metres braça (2’29.32); en els 50 metres (29.35), 100 metres (1’05.62) i 200 metres papallona (2’25.03); i en els 100 metres (1’04.53), 200 metres (2’19.71) i 400 metres estils (4’54.14).