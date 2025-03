Nacho Llovet es converteix en el tercer jugador amb més partits amb el MoraBanc Andorra a l’ACB

Nacho Llovet continua escrivint la seva història particular al MoraBanc Andorra, i amb el del darrer cap de setmana, s’ha convertit en el tercer jugador amb més partits com a tricolor a la principal lliga de bàsquet professional espanyola, l’ACB. L’ala pivot ha arribat fins als 117 duels en cinc cursos, tot això sense comptar els de la temporada 2022/23 a la LEB Or, que sumen el seu sisè any al Principat.

Per sobre a la classificació, el català té a José Luis Llorente, amb 121 duels, i David Jelínek, amb 187. Dins la mateixa taula, i tenint en compte la plantilla actual, Rafa Luz és el 16è jugador amb més partits (73), Felipe dos Anjos el 25è (52), Jerrick Harding el 29è (47) i Stan Okoye el 32è (44).

Altres estadístiques

D’entre altres estadístiques, Jelínek també encapçala la taula de punts (1.755), de tirs de tres (295) i de faltes comeses (380). D’altra banda, Llorente encara en lidera més: valoració (1.809), assistències (680), recuperacions (178), faltes rebudes (407) i pèrdues (248).

El cartell que ha publicat el MoraBanc Andorra. | MoraBanc Andorra