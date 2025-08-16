Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Mònica Doria, durant la prova d'avui. | FACC
El Periòdic d'Andorra
Piragüisme

Mònica Doria manté el bon estat de forma i es penja la plata, en canoa, de l’ICF World Ranking de Praga

La palista andorrana puja al segon caixó del podi dues setmanes abans que es reprengui el calendari de la Copa del Món a Tacen

Mònica Doria ha tornat de l’aturada estiuenca amb força, i penjant-se la medalla de plata a l’ICF World Ranking de Praga en la modalitat de canoa. Es tracta d’una prova de màxim nivell que ha tancat les diferents estades que la tricolor ha dut a terme per preparar el segon bloc de competicions de la Copa del Món que es posa en marxa d’aquí a 15 dies a Tacen, Ljubljana.

La palista andorrana ja s’havia classificat amb solvència a una final en la qual hi havia noms destacats com el de la campiona olímpica Noemi Fox, la local Gabriela Satkova o la medalla de bronze a l’Europeu d’enguany en C1, Doriane Delassus. A la final, Doria ha accedit amb el tercer millor temps i ha signat una baixada perfecta sense penalitzacions que l’ha deixat a només 0’57” de Gabriela Satkova, la txeca que s’ha acabat emportant la prova.

La Copa del Món

Amb aquest resultat, Doria tanca la preparació del segon bloc de la temporada que es posa en marxa a finals de mes amb la Copa del Món de Tacen i amb les finals de la Copa del Món d’Augsburg la primera setmana de setembre. A més, la pirenaica posarà punt final a la temporada amb el Mundial de Penrith, a Austràlia, al qual arriba com la campiona continental en la modalitat de canoa.

Mònica Doria, durant la prova d'avui. | FACC

