Piragüisme

Mònica Doria i Laura Pellicer: ambició i il·lusió de cara la primera Copa del Món del curs, la de ‘casa’

La zona d'entrenament que la FACC vol fer al Prat del Senzill, encara en estat embrionari, es veu amb "bons ulls" al Comú lauredià

Després de la bona actuació a l’Europeu, Mònica Doria i Laura Pellicer participaran aquest cap de setmana a la primera Copa del Món de piragüisme del curs, la de casa. Serà a la Seu d’Urgell, al canal del Parc Olímpic del Segre, “on hem après a remar”, ha destacat Pellicer. De fet, més enllà del mateix Campionat Europeu o del Mundial, la d’aquest cap de setmana és també una de les cites marcades amb vermell al calendari.

Per la seva part, Doria arriba amb embranzida: podis a Austràlia i la Copa Pirineus, i or en canoa a l’Europeu. “Hem començat molt bé i toca intentar continuar amb el mateix nivell”, ha comentat la palista, mostrant-se amb moltes ganes de la competició a la Seu. Del canal, “molt específic en comparació amb els altres”, ha assegurat que pels qui hi entrenen sovint sempre els dona més avantatge, però “s’ha de fer la baixada que s’ha de fer, i el nivell en Copa del Món continua sent molt elevat”.

El principal objectiu que es marca és passar a les finals, és a dir, fer un top12 a les semifinals per després “poder pujar al podi”. A més, cal destacar que enguany serà la primera vegada que participarà en les cinc Copes del Món.

En aquest mateix sentit, Pellicer ha celebrat l’actuació en l’Europeu i ha assegurat que la intenció a la Seu és passar de ronda i “fer el millor resultat possible”. La temporada l’afronta buscant un salt qualitatiu i “escalar posicions”. En el seu cas, serà present en dues Copes del Món, la d’aquest cap de setmana i la de Pau (França). Depenent del pressupost de la federació, “queda a definir si a finals de curs hi haurà una última a fer”, que seria la d’Augsburg (Alemanya).

La zona d’entrenament al Prat del Senzill

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, demanat pel projecte que la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) vol impulsar al Prat del Senzill, ha assegurat que des de la corporació es veu amb “bons ulls”. Cal apuntar que la voluntat de la FACC és fer-hi una zona d’entrenament d’eslàlom, tot i que Cairat no ha tancat la porta a què més endavant es puguin acollir competicions. Ha reconegut que ja han mantingut converses amb l’ens, en tot cas molt embrionàries, però que el projecte “pot ser engrescador de cara a garantir el futur del vostre relleu [mirant a Doria i Pellicer] i que la gent hi pugui practicar” l’esport.

Amb tot, ha dit que tenir o no un camp dependrà dels estudis hidrològics, i que pròximament ho parlaran amb el Govern, tot plegat per desenvolupar un projecte a una zona “que durant aquest mandat volem reformar i donar més vida”. Així, “són dos projectes que poden anar plegats i encaixar perfectament”, ha finalitzat, fent esment que es tracta d’una iniciativa “completament diferent” de la del ràfting que es va voler impulsar entre el 2019 i el 2020.