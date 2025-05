Piragüisme

Mònica Doria i Laura Pellicer acaben d’ajustar detalls abans de l’Europeu

Mònica Doria i Laura Pellicer ultimen la seva preparació a Vaires-sur-Marne (França) de cara a l’Europeu que es posa en marxa aquest divendres per a la delegació tricolor. En aquest sentit, les dues piragüistes han dut a terme aquest dimarts una nova sessió d’entrenament al canal olímpic que acollirà la competició.

“Estem satisfets amb les sessions que hem pogut fer aquests dies. Ha estat un bon treball i acumular hores a aquest canal sempre és positiu”, ha destacat el tècnic de la FACC i de Doria, Cristian Tobio. Per la seva banda, el també tècnic de la federació i de Pellicer, Adrià Martín, ha apuntat que “ha estat entrenant molt bé, se la veu forta i amb ganes de fer un bon paper en aquesta cita”.

La competició per a la delegació andorrana arrencarà divendres amb les classificatòries d’eslàlom a partir de les 09.30 hores. Això sí, aquest dimecres es durà a terme la inauguració del campionat a partir de les 17.00 hores, mentre que dijous es disputarà la competició per equips en la qual les tricolor no participen.