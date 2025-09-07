Mònica Doria ha tancat la Copa del Món de caiac cross amb un onzè lloc a la classificació general

Mònica Doria ha completat la seva participació a la Copa del Món de caiac cross amb un onzè lloc en la classificació general. La tricolor ho ha aconseguit després d’haver estat vuitena a la contrarellotge disputada avui, on ha quedat a només +1.79” de Lois Leaver, la més ràpida de la jornada.
Amb aquest resultat, Doria ha sumat 76 punts que li han permès fer un salt important a la taula i quedar-se a un pas del top-10 mundial. La palista, que ja ha estat campiona d’Europa en canoa, ha tornat a mostrar la seva evolució en aquesta modalitat encara recent dins del calendari internacional.
En les eliminatòries, Doria ha superat la primera ronda i ha accedit als quarts de final després de guanyar el duel inicial. No obstant això, ja a la segona sèrie ha quedat fora, tancant d’aquesta manera la seva actuació a la Copa del Món 2025.
Pel que fa a la representació andorrana, Laura Pellicer ha estat 29a a la contrarellotge. Tot i així, el temps li ha servit per entrar a les eliminatòries, on ha quedat eliminada en la primera ronda.