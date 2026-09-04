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Pol Forcada Quevedo
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Piragüisme

Mònica Doria es queda a sis centèsimes de la final de canoa, per un toc, de la Copa del Món de Vaires-sur-Marne

La palista tricolor és 13a amb un temps de 118.37 segons, a tocar del 118.31 que signa l’australiana Noemie Fox per accedir a la lluita de medalles

Mònica Doria s’ha quedat a les portes de la final de canoa a la Copa del Món de Vaires-sur-Marne. Si bé ha completat una baixada competitiva, un toc a la porta 17 li ha suposat dos segons de penalització que han acabat sent determinants. En aquest sentit, la palista andorrana ha aturat el cronòmetre en 118.37 segons, inclosa la penalització, i ha finalitzat en la 13a posició, a només sis centèsimes de l’australiana Noemie Fox, 12a amb 118.31 i última classificada per a la final.

Sense el toc, la tricolor hauria signat un temps net de 116.37 segons, un registre que evidencia el bon ritme mostrat durant el recorregut. Finalment, però, la penalització l’ha deixat sense opcions de disputar la lluita per les medalles. Cal recordar que la participació andorrana a Vaires-sur-Marne encara no ha acabat. Demà serà el torn del caiac cross, última prova d’aquesta cita, amb Doria i Nil Checa novament en competició.

Doria, fora de la final de caiac per dues penalitzacions i Checa acaba 51è a la Copa del Món de Vaires-sur-Marne

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