Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’andorrana finalitza en 19a posició després de tocar dues portes. | FACC
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Piragüisme

Doria, fora de la final de caiac per dues penalitzacions i Checa acaba 51è a la Copa del Món de Vaires-sur-Marne

L’andorrana finalitza en 19a posició després de tocar dues portes, mentre el jove palista acumula fins a vuit segons de penalització per tocar quatre

La jornada de caiac de la Copa del Món de Vaires-sur-Marne s’ha tancat sense representació andorrana a les finals. Mònica Doria ha finalitzat en la 19a posició després d’una baixada condicionada per dues penalitzacions, mentre que Nil Checa, encara en categoria cadet i competint contra palistes absoluts, ha acabat 51è entre un total de 78 participants.

Checa ha estat el primer representant andorrà a entrar en competició i ha completat el recorregut amb un registre de 116,27 segons. El jove palista ha acumulat vuit segons de penalització després de tocar quatre portes, una circumstància que ha condicionat el seu temps final. Així i tot, la cita francesa l’ha permès continuar acumulant experiència en un escenari internacional de màxim nivell, en aquesta ocasió davant rivals de categoria absoluta.

Doria ha mantingut registres competitius al llarg del recorregut, però ha vist condicionades les seves opcions d’accedir a la final pels tocs a les portes 6 i 10

Més tard ha estat el torn de Doria, qui ha mantingut registres competitius al llarg del recorregut, però ha vist condicionades les seves opcions d’accedir a la final pels tocs a les portes 6 i 10. Ambdues penalitzacions li han suposat quatre segons afegits al registre final. L’andorrana ha aturat el cronòmetre en 111,97 segons, amb un temps net de 107,97, per acabar en la 19a plaça.

Els quatre segons de penalització han resultat determinants i l’han deixat fora de les posicions que donaven accés a la final. La competició continuarà aquest divendres amb la modalitat de canoa, en què Doria serà l’única representant andorrana. La seva baixada està prevista per a les 09.55 hores, en una nova oportunitat per intentar aconseguir el bitllet per a la final a Vaires-sur-Marne.

Mònica Doria assaboreix la plata mundial i fixa el focus en la classificació olímpica: «Ara toca gaudir-ho»

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’aforament per a l’obra ‘Meritxell, la patrona’ s’amplia en 50 persones més per a cada una de les dues sessions
Wes Iwundu i Leon Radošević apunten a la duresa com una de les claus que més destaca del renovat MoraBanc Andorra
El Funicamp i el mirador solar de Tristaina obriran portes gratuïtament coincidint amb el dia de Meritxell

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

UE Santa Coloma

- descansa -

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

FC Ordino

2

Esperança

2

  • 16/05/2026
  • 16:00
  • Estadi Nacional

Carroi

2

Inter Escaldes

1

  • 16/05/2026
  • 20:45
  • Estadi Nacional

Ranger's

2

FC Santa Coloma

0

  • 17/05/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Atlètic Escaldes

2

Penya Encarnada

0

Notícies relacionades
  • Esports
Ariadna Fenés tanca el camí andorrà als Jocs del Mediterrani de Tàrent amb una 10a plaça a la mitja marató femenina
  • Esports
Felip Ortiz: «Volia estar aquí per entrar a Conference i potser em veien com un boig, però al final s’ha complert»
  • Esports
Owono, il·lusionat amb la seva segona etapa al país: «Ningú em pot treure el somriure d’haver tornat a casa»
Entrevistes esportives
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic
Naiara Liñán
Taekwondista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu