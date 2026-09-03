Doria, fora de la final de caiac per dues penalitzacions i Checa acaba 51è a la Copa del Món de Vaires-sur-Marne

La jornada de caiac de la Copa del Món de Vaires-sur-Marne s’ha tancat sense representació andorrana a les finals. Mònica Doria ha finalitzat en la 19a posició després d’una baixada condicionada per dues penalitzacions, mentre que Nil Checa, encara en categoria cadet i competint contra palistes absoluts, ha acabat 51è entre un total de 78 participants.
Checa ha estat el primer representant andorrà a entrar en competició i ha completat el recorregut amb un registre de 116,27 segons. El jove palista ha acumulat vuit segons de penalització després de tocar quatre portes, una circumstància que ha condicionat el seu temps final. Així i tot, la cita francesa l’ha permès continuar acumulant experiència en un escenari internacional de màxim nivell, en aquesta ocasió davant rivals de categoria absoluta.
Doria ha mantingut registres competitius al llarg del recorregut, però ha vist condicionades les seves opcions d’accedir a la final pels tocs a les portes 6 i 10
Més tard ha estat el torn de Doria, qui ha mantingut registres competitius al llarg del recorregut, però ha vist condicionades les seves opcions d’accedir a la final pels tocs a les portes 6 i 10. Ambdues penalitzacions li han suposat quatre segons afegits al registre final. L’andorrana ha aturat el cronòmetre en 111,97 segons, amb un temps net de 107,97, per acabar en la 19a plaça.
Els quatre segons de penalització han resultat determinants i l’han deixat fora de les posicions que donaven accés a la final. La competició continuarà aquest divendres amb la modalitat de canoa, en què Doria serà l’única representant andorrana. La seva baixada està prevista per a les 09.55 hores, en una nova oportunitat per intentar aconseguir el bitllet per a la final a Vaires-sur-Marne.