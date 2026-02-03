Mònica Doria continua la pretemporada intensificant el treball específic a l’aigua en una estada a l’Illa de la Reunió

Mònica Doria continua intensificant el treball específic a l’aigua. Després de tancar la primera part de la pretemporada amb una estada a Dubai, on va poder treballar de manera més intensa, la palista olímpica es troba ara a l’Illa de la Reunió per continuar amb el treball. “Estem contents de la feina que hem estat realitzant”, ha citat envers els dies als Emirats Àrabs Units, fent esment que “ens suma molt poder fer tantes hores dins la canoa en un any important per a nosaltres”.
“Com més dies sumem en bones condicions, millor, perquè això ens permet acumular càrrega de treball”, ha afegit Doria, qui destaca que també va estar uns dies treballant a Andorra, tot i que “les condicions meteorològiques ens condicionen i aquestes concentracions són claus per poder encarar el curs amb la màxima preparació possible”.
Treball de la base
Més enllà del treball de la punta de llança, els palistes més joves de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC), com són Ona Perelgre i Nil Checa, han iniciat la pretemporada amb bon peu amb sessions al canal de la Seu d’Urgell.