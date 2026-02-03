Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Mònica Doria, durant l'estada a l'Illa de la Reunió. | FACC
El Periòdic d'Andorra
Piragüisme

Mònica Doria continua la pretemporada intensificant el treball específic a l’aigua en una estada a l’Illa de la Reunió

Els palistes més joves de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac, Ona Perelgre i Nil Checa, inicien el treball amb sessions al canal de la Seu d'Urgell

Mònica Doria continua intensificant el treball específic a l’aigua. Després de tancar la primera part de la pretemporada amb una estada a Dubai, on va poder treballar de manera més intensa, la palista olímpica es troba ara a l’Illa de la Reunió per continuar amb el treball. “Estem contents de la feina que hem estat realitzant”, ha citat envers els dies als Emirats Àrabs Units, fent esment que “ens suma molt poder fer tantes hores dins la canoa en un any important per a nosaltres”.

“Com més dies sumem en bones condicions, millor, perquè això ens permet acumular càrrega de treball”, ha afegit Doria, qui destaca que també va estar uns dies treballant a Andorra, tot i que “les condicions meteorològiques ens condicionen i aquestes concentracions són claus per poder encarar el curs amb la màxima preparació possible”.

Treball de la base

Més enllà del treball de la punta de llança, els palistes més joves de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC), com són Ona Perelgre i Nil Checa, han iniciat la pretemporada amb bon peu amb sessions al canal de la Seu d’Urgell.

Comparteix
Notícies relacionades
Els Ice Gladiators tornen al Circuit del Pas de la Casa, després d’un any d’absència, amb una dotzena de pilots confirmats
El soterrament de la línia elèctrica de Prats permetrà retirar infraestructures aèries de fa més de seixanta anys
El Govern preveu portar a tràmit parlamentari abans de l’estiu el projecte de llei del primer parc natural nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Cande Moreno signa al municipi italià de Sarntal, amb una tercera posició, el seu primer podi en Copa d’Europa
  • Esports
Joan Vinyes Jr. trepitja el pedal del nou Toyota GR86 i engega el calendari competitiu amb sis carreres a l’horitzó
  • Esports
Carles Manso: “Qualsevol rival, amb ben poc, ens genera situacions que ens desestabilitzen i problemes”
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu