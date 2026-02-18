Mijares tanca la participació andorrana als Jocs amb un DNF: “Agafar la sortida ja ha sigut una victòria per a mi”

Carla Mijares era conscient que ho tenia complicat. El dolor al seu peu esquerre per una lesió que arrossega des del gener ha estat un hàndicap important per a l’esquiadora andorrana, que no ha pogut completar la baixada d’eslàlom aquest matí. Amb aquest DNF, la tricolor no ha pogut ni tan sols participar en la segona mànega, tancant així la participació andorrana en els Jocs Olímpics Milà-Cortina.
En detall, Mijares ha sortit amb el dorsal 42 i en el primer sector s’ha situat amb el 36è temps. Al segon, tot i una millora de ritme, el seu intent per remuntar el temps perdut ha acabat en DNF en no poder fer una doble ràpida i sortir-se del recorregut. Val a dir que 28 de les 95 esquiadores participants no han completat la baixada.
“Marxo amb ganes de treballar aquests quatre anys per tornar-hi amb tota la garra i la millor forma possible” – Carla Mijares
Posteriorment, l’esquiadora ha analitzat l’ocorregut a la pista: “He sortit amb determinació, sabia que seria difícil pel dolor, sobretot als primers metres. El ritme m’ha arribat una mica tard, he perdut el tempo i quasi me’n vaig fora”, ha dit Mijares. Pel que fa a l’acció concreta en què ha quedat fora de la cursa, l’andorrana ha esmentat que “havia de tancar més la línia per prioritzar el tempo”, però que “he tirat una mica massa cap avall i una doble que venia ràpid no l’he pogut passar”.
Malgrat el resultat, Mijares ha deixat clar que “agafar la sortida ja ha sigut una victòria per a mi”, ja que “no ho tenia clar durant la setmana”. Amb tot, la tricolor s’acomiada de la seva primera experiència olímpica havent “gaudit molt” i apuntant als pròxims Jocs: “Marxo amb ganes de treballar aquests quatre anys per tornar-hi amb tota la garra i la millor forma possible”.
Shiffrin s’endú l’or
Amb una actuació brillant sobre la neu, Mikaela Shiffrin ha aconseguit finalment la medalla d’or als Jocs d’Hivern de Milà-Cortina. L’esquiadora nord-americana, considerada la gran referència històrica de l’esquí alpí, s’ha imposat en l’eslàlom. Després d’un inici discret en el gegant, en què va acabar onzena, i de quedar-se a tocar del podi en la combinada per equips (amb els Estats Units en quarta posició), Shiffrin ha sabut refer-se per pujar al graó més alt del podi amb un temps combinat entre les dues mànegues d’ 1:39.10. Per la seva part, la suïssa Camille Rast s’ha penjat la plata amb un temps total d’1:40.60 en el còmput de les dues mànegues, mentre que la sueca Anna Swenn Larsson ha completat el podi amb el bronze, gràcies a un registre d’1:40.81.